Napoli-Torino, Calzona spiega di cosa si è lamentato con Orsato

Calzona mastica amaro dopo il pareggio col Torino: "Abbiamo avuto una supremazia schiacciante". A fine partita il tecnico del Napoli faccia a faccia con l'arbitro Orsato.

08-03-2024 23:50

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo due successi di fila il Napoli frena al Maradona col Torino nell’anticipo della 28a giornata di Serie A. Al gol di Kvaratskhelia ha risposto subito Sanabria in rovesciata e per gli azzurri la rimonta Champions si fa sempre più in salita. Ora, però, testa al Barcellona. Martedì il ritorno degli ottavi in Catalogna. Le dichiarazioni di Calzona nel post partita e il punto sull’arbitraggio di Orsato, contestato dai tifosi azzurri.

Napoli-Torino 1-1, l’analisi di Calzona in vista del Barcellona

Mastica amaro, Calzona. Perché “abbiamo creato tanto e concesso poco – ha dichiarato ai microfoni di Sky nel post partita -. Abbiamo avuto una supremazia schiacciante, sotto ogni punto di vista. Ma ai ragazzi non ho nulla da dire. Se continuano in questo modo andremo lontano”. Martedì c’è il Barcellona, gara da dentro o fuori dopo l’1-1 dell’andata al Maradona. “Siamo una squadra forte: bisogna andare lì e fare la nostra partita. Sappiamo che giochiamo contro un avversario forte, però la squadra è convinta dei propri mezzi”.

La cura Calzona funziona: ecco come Kvaratskhelia è rinato

Kvaratskhelia è stato di gran lunga il miglior azzurro in campo, e non soltanto per il gol. Il georgiano ci ha provato fino all’ultimo istante andando a sbattere contro un Milinkovic-Savic in serata di grazia e anche contro la traversa. “È speciale, gli ho dato fiducia” dice Calzona, che aggiunge: “Sta facendo bene, ma sono contento anche di tanti altri altri calciatori”. Come Mario Rui che è stato “uno dei migliori”.

Orsato contestato dal Maradona: che cosa ha detto Calzona

La direzione di gara di Orsato non ha convinto né il Napoli né i tifosi del Napoli. Al triplice fischio il Maradona ha intonato il coro ‘venduto, venduto’ e anche Mario Rui ha avuto qualcosa da dire al fischietto di Schio (“fai sempre il fenomeno”). Lo stesso Calzona ha avuto un faccia a faccia con Orsato. Ecco cosa non ha gradito il tecnico azzurro: “Nel secondo tempo su 52 minuti ce ne sono stati solo 24 di gioco effettivo, sono pochi. Ci poteva essere più recupero. Nonostante fosse concreto il rischio di innervosirsi, la squadra ha provato a vincere la partita”. Poi elogia il gruppo: “Ho dei ragazzi fantastici che hanno voglia di fare bene”.