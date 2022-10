14-10-2022 11:07

Non ci sono soltanto i tifosi del Napoli a impazzire per la squadra di Luciano Spalletti e per i suoi talenti, a cominciare da Kvicha Kvaratskhelia, il 21enne pescato dal d.s. Cristiano Giuntoli in Georgia, divenuto l’uomo copertina della squadra azzurra in serie A e in Champions League. Anche Francesco Repice, radiocronista apprezzato in Italia dalle tifoserie di ogni colore, è rimasto letteralmente abbagliato dal talento di “Kvaradona” nel corso della cronaca della partita del Maradona contro l’Ajax.

Napoli-Ajax, Repice pazzo di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ha dominato la fascia sinistra, facendo ammattire con il suo talento nel dribbling e le sue accelerazioni il terzino messicano Sanchez e impreziosendo la sua gara con l’assist per il 2-0 di Raspadori – preceduto da un fantastico triangolo con Zielinski – e firmando poi su rigore il momentaneo 3-1.

Repice, al commento, non è riuscito a trattenere il suo entusiasmo. “Impressionante”; “Pazzesco”; ”così si gioca solo in paradiso”; “sembra un alieno”; “a quelli dell’Ajax deve essere venuto il mal di testa… non lo vedono, non riescono a fermarlo in alcun modo”: queste alcune delle espressioni adottate dal cronista di RadioRai per descrivere le giocate di Kvaratskhelia.

Napoli-Ajax, scoppia il caso Repice

Parole per le quali Repice s’è attirato anche qualche critica, facendo sorgere un piccolo caso sui social network: per alcuni tifosi di altre squadre italiane il giornalista ha perso il controllo, esagerando. A chiudere il “caso Repice” è stato lo stesso giornalista con un video su Instagram nel quale si è scusato. “Lo so che forse in radiocronaca ho esagerato, ma mi è venuto dal cuore, non sono riuscito a trattenermi – le parole di Repice -, quindi chiedo scusa se qualcuno non è d’accordo o pensa che abbia effettivamente esagerato”.

Nonostante le scuse, però, Repice nel video ha di fatto ribadito di essere stato folgorato dal talento di Kvaratskhelia, arrivando a riproporre un paragone tra il georgiano e un grande fuoriclasse del passato, un’ala inarrestabile tutta dribbling e istinto: George Best. “Ripensandoci tutta la notte, più vedo quel ragazzo con la maglia numero 77, i calzettoni abbassati e quella capigliatura un po’ così, più mi viene in mente un ragazzo di Belfast. Non ci posso fare nulla, veramente non ci posso fare nulla. Per me Kvaratskhelia non è un giocatore normale, è veramente un’altra roba”.

Gli elogi dei tifosi del Napoli a Repice

Parole che, ovviamente, hanno scatenato gli elogi dei tifosi del Napoli. “Bravo Repice, sei il Kvaratskhelia delle radiocronache”, scrive su Twitter Melos. “Da far sentire a chi non tifa Napoli, così la smettono dire che siamo esaltati… abbiamo un potenziale fenomeno, fatecelo celebrare”, aggiunge Frank.

“Repice è per distacco il miglior radio e telecronista in circolazione”, il parere di Stefano. “E come fai a dare torto a Replice: sono innamorato calcisticamente di Kvara. E anch’io ho fatto il paragone con Best, uno dei tre (per me) più grandi di sempre”. ”È vero – gli fa eco – Repice ha ragione: Kvaratskhelia è il George Best dei nostri tempi… favoloso”.