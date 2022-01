04-01-2022 18:15

Nuovo giocatore positivo in casa Napoli: dopo Osimhen (in quarantena in Nigeria), Lozano, Elmas, e Malcuit, anche il terzino azzurro Mario Rui è risultato positivo dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato martedì mattina.

I giocatori positivi, tutti vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come previsto dal protocollo COVID, comunica sempre il club partenopeo.

