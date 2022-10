Napoli, arriva il daspo per i tifosi aggressori del tifoso dell’Ajax

21-10-2022 12:20

È arrivato il verdetto per i tifosi di fede calcistica napoletano autore di atti di violenza nel corso del match di Champions League tra la squadra di Spalletti e l’Ajax. Il giudice non ha usato mezze misure e ai tre ragazzi, uno di 23 anni e gli altri due di 37 anni, ha riservato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo) per periodi che vanno dai 5 ai 10 anni.

Gli indagati avevano già dei precedenti e sono stati denunciati alla Polizia poiché ritenuti responsabili di un’aggressione nel pre match in zona via dei Tribunali, nei dintorni di un bar.

Il tutto è risalente allo scorso 12 ottobre quando un tifoso orange aveva cercato rifugio in un locale proprio per fuggire ai tifosi avversari che però, una volta raggiunto, lo hanno trascinato fuori, lo hanno colpito con calci, pugni ed un’arma da taglio. Da lì il provvedimento: divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento.