Napoli, arriva la scelta: i tifosi hanno una preoccupazione

Il Napoli riparte da Luciano Spalletti. Dopo la fine poco fortunata del rapporto con Rino Gattuso, la società azzurra ha deciso di puntare anche una volta su un tecnico toscano. La storia da questo punto di vista è molto fortunata visto che sulla panchina del Napoli hanno fatto benissimo sia Walter Mazzarri che Maurizio Sarri. La decisione era nell’aria già da qualche giorno (dopo la boutade Conceicao) ma nella serata di ieri sarebbe arrivata anche la firma.

La scelta Spalletti

L’avventura del Napoli con Gattuso si è conclusa nel peggiore dei modi, una mancata qualificazione alla Champions ma anche un cammino che negli ultimi sei mesi è stato a dir poco complicato. E il rapporto con De Laurentiis è quello che desta maggiore preoccupazione: “La domanda – scrive il giornalista Fabrizio Biasin – non è “riuscirà Spalletti ad andare d’accordo con De Laurentiis” ma “riuscirà De Laurentiis a non mettere in discussione anche questa ennesima, ottima scelta?”. Perché la scelta è ottima, ma va difesa anche e soprattutto quando le cose non vanno bene”.

La preoccupazione dei tifosi

I tifosi del Napoli accolgono con favore l’arrivo in panchina del tecnico toscano ma la preoccupazione dopo le stagioni con Ancelotti e Gattuso c’è come spiega Sonia: “De Laurentiis non ci riuscirà. Nei suoi contratti a pagina 487 è proprio previsto che tra 4 e 6 mesi lo deve massacrare in un post partita o sui giornali”. E non è la sola a pensarla così: “Ottimo acquisto per i partenopei ma anche un grosso rischio conoscendo il carattere birbantesco del tecnico che dovrà relazionarsi con quello del presidente”.

Il tecnico toscano ha ottenuto sempre risultati importanti in carriera anche se in Italia ha mancato l’appuntamento con una vittoria importante come lo scudetto: “Da quello che leggo la scelta di Spalletti non piace alla piazza, è una scelta impopolare. Quindi sicuramente una scelta giusta. Da quando ADL ha assecondato la piazza le cose sono andate male, ora finalmente è tornato a fare di testa sua”.

La difesa di De Laurentiis

L’addio via social di Gattuso a pochi minuti dalla fine della stagione e dalla mancata qualificazione Champions ha creato moltissime polemiche sul presidente del Napoli che ha ricevuto moltissime critiche. Ma tanti tifosi si mettono dalla sua parte: “In 15 anni De Laurentiis ha cambiato 8 allenatori, Spalletti è il nono. Non mi pare essere un divora-tecnici”. E ancora: “Avrà un pessimo carattere ma gli allenatori durano, quello che ha combinato Gattuso è drammatico. Si vede che conoscete poco l’ambiente Napoli”.

SPORTEVAI | 29-05-2021 08:42