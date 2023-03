Napoli attento: il Psg ha incontrato l'agente di Osimhen

La settimana scorsa è andato in scena il summit tra Luis Campos e Roberto Calenda, tenuto segreto alla società azzurra

07-03-2023 14:09

La settimana scorsa, in gran segreto dal Napoli, è andato in scena un summit tra Luis Campos, direttore tecnico del Psg, e Roberto Calenda, agente del capocannoniere di Serie A Victor Osimhen. I parigini sono a caccia di un attaccante, la valutazione del nigeriano è sui 150 milioni. Forse il prezzo è inaccessibile anche per i ricchissimi proprietari del club francese, forse no. Fatto sta che questo incontro spaventa e non poco il Napoli in ottica futura. Finora si era parlato quasi esclusivamente di pretendenti inglesi della Premier League per Victor Osimhen.