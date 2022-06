01-06-2022 08:32

Il Napoli continua in silenzio la sua campagna acquisti. Lontano dai riflettori il club del presidente De Laurentiis è quello che si sta muovendo con maggiore precisione in questa prima fase di contrattazioni, anche se i problemi da risolvere in chiave futura potrebbero essere diversi. Dopo l’addio di Insigne e Ghoulam, il club è corso ai ripari ingaggiando Kvaratskhelia e l’uruguaiano Mathis Olivera.

Napoli: occhi puntati su Ostigard

L’ultima tentazione del club partenopeo porta invece il Napoli di Leo Skiri Ostigard. Il 22enne difensore norvegese ha giocato la seconda parte di stagione con la maglia del Genoa ma il suo cartellino è di proprietà del Brighton. Il Napoli sta trattando con il club inglese sulla base di un’offerta di 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Napoli: chi è Leo Ostigard

Leo Skiri Ostigard ha cominciato la sua carriera in patria con la maglia del Molde con la quale ha anche debuttato a livello professionistico. Poi per lui sono cominciati i tanti viaggio che lo hanno visto indossare la maglia del Brighton, del St. Pauli, del Coventry City, dello Stoke City e infine del Genoa. A soli 22 anni Ostigard è diventato un vero e proprio giramondo ma vanta già una presenza nella nazionale norvegese. Nel corso della sua breve esperienza al Genoa ha fatto vedere di essere un giocatore con potenziale di crescita, dal gioco fisico sia nei duelli aerei che nel corpo a corpo.

Napoli: i tifosi pongono una condizioni

L’eventuale arrivo di Ostigard non sembra dispiacere ai tifosi del Napoli con il norvegese che andrebbe a prendere in rosa il posto di Tuanzebe che lascia il club dopo un prestito in cui non ha mai convinto, ma guai a pensare che il norvegese possa sostituire Kalidou Koulibaly, il cui futuro napoletano sembra più incerto che mai: “Gran bel prospetto – sostiene Maxi – a Genoa ha fatto molto bene. Speriamo solo non venga preso in considerazione come titolare”. La pensa allo stesso modo anche Giampiero: “L’unica domanda che mi faccio è se viene a fare il quarto difensore o al posto di Kalidou?”.

Il norvegese si è messo in evidenza nel corso della sua esperienza in rossoblù ma le parole del presidente De Laurentiis su Mertens e Koulibaly hanno creato decisamente scompiglio. C’è però chi sembra decisamente soddisfatto: “Se confermate le cifre, Ostigard a 3 milioni di euro è un super colpo. Unico a incantarmi quest’anno al Genoa. Perfettamente idoneo da far crescere con Rrhamani, Kalidou e Juan Jesus. Speriamo”, il commento di Davide. Mentre c’è chi scherza sul fisico imponente del giocatore: “La linea del Napoli è chiara. Se non li batti, li mangi”.