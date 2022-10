16-10-2022 10:43

Archiviate le gioie della Champions League, il Napoli ritorna a concentrarsi sul campionato. Oggi (fischio d’inizio alle ore 18:00), la squadra di Luciano Spalletti ospiterà, al Maradona, un Bologna decisamente incerottato. L’obiettivo dei partenopei è riprendersi la testa della classifica di Serie A.

Napoli-Bologna, Spalletti vuole l’ottava vittoria in campionato

Complice la vittoria dell’Atalanta nell’anticipo del sabato, il Napoli ha perso la testa della classifica di Serie A. Luciano Spalletti punta a battere il Bologna (incerottato) per riprendersi il primato e conquistare l’ottava vittoria in campionato.

Ad oggi, i partenopei, sono l’unica squadra a non aver perso in campionato, al pari dell’Atalanta (il Napoli ha solo vittorie in Champions League). In un momento brillante, la squadra di Luciano Spalletti sta giocando un calcio celestiale. Oggi, contro i felsinei, sono attese alcune novità. In particolare, dovrebbe partire nella formazione titolare Tanguy Ndombele. Bologna con tanti problemi. In particolare pesa l’assenza di Marko Arnautovic. Thiago Motta, tecnico del Bologna, spera comunque nell’impresa.

Francesco Cosso, arbitro di Napoli-Bologna

Per la sfida, valida per la 10a giornata di Serie A tra Napoli e Bologna, è stato designato l’arbitro Francesco Cosso. Raspollini-Affato sarà il duo di assistenti mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri. Giovanni Ayroldi designato come quarto uomo.

Non ci sono precedenti tra Francesco Cosso e il Napoli. Sarà la “prima” per l’arbitro nativo di Reggio Calabria al Maradona. Un solo precedente, invece, con il Bologna. Ha diretto la sfida con l’Empoli dello scorso 6 febbraio (0-0).

Napoli-Bologna, i precedenti: sfida numero 126

Napoli-Bologna è una sfida storica per quanto riguarda il calcio italiano. Quella di oggi al Maradona sarà il confronto numero 126. In casa, i partenopei hanno vinto in 30 occasioni, con “soli” 10 successi per i rossoblù (23 i pareggi).

Da notare che, nelle ultime quattro sfide tra le due compagini, il Napoli è uscito dal campo sempre con i tre punti (in tre occasioni non subendo neppure un gol). Una curiosità: Thiago Motta è rimasto imbattuto in entrambe le partite da allenatore in casa del Napoli in Serie A: pareggio 0-0 con il Genoa nel novembre 2019 e vittoria 1-0 con lo Spezia nel dicembre 2021.

Serie A, Napoli-Bologna: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Bologna (ore 18:00) verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, la partita sarà visibile in tv sul canale 214 del bouquet Sky.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN