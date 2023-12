Napoli-Braga, moviola: record per l’arbitro, mai accaduto prima al “Maradona”

La prova dello sloveno Vincic a Fuorigrotta per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League analizzata ai raggi X: solo due gli ammoniti

13-12-2023 08:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Internazionale da 13 anni, nei quali ha diretto partite di Champions League, Europa League, qualificazioni ai Mondiali agli Europei e la gara inaugurale di Qatar 2022 Argentina-Arabia, l’arbitro Vincic, scelto dall’Uefa Napoli-Braga, ha un precedente scabroso extracampo. A maggio 2020, in piena pandemia, il fischietto sloveno è stata protagonista di uno scandalo in Bosnia, quando è stato sorpreso all’interno di una casa piena di gente nella città di Bijeljina: nonostante le rigide restrizioni sanitarie erano presenti 9 donne e 26 uomini.

Sul posto trovarono anche 10.000 euro, armi e un ingente quantitativo di cocaina. Lo hanno arrestato per un suo presunto legame con Tijana Maksimovic, anche conosciuta come Tijana Ajfon, la donna a capo del giro di prostitute. L’arbitro ha comunque cercato di fuggire su una barca lungo il fiume Drina con tre persone, poi ha chiarito tutto con le autorità.

I precedenti di Vincic con le italiane

Il fischietto sloveno ha arbitrato un po’ tutte le squadre italiane (l’ultima volta il 3-0 del Psg contro il Milan in Champions) ed anche la nazionale azzurra ma è la prima volta che è stato designato per dirigere il Napoli.

Vincic ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič con Šmajc IV uomo, Kajtazovic al Var e all’Avar l’olandese Rob Dieperink l’arbitro ha ammonito solo due giocatori, nessuno della squadra di Mazzarri: Banza, Josafat Mendes. Angoli 4-6. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Napoli-Braga, i casi dubbi

Serata tranquilla per Vincic, non ci sono stati casi clamorosi da moviola e le sue decisioni durante la gara sono apparse tutte o quasi corrette, comprese le due ammonizioni per gli ospiti. Un vero record per le gare in Champions al “Maradona”. Promossa la sua prova in Napoli-Braga.