Napoli, bufera sul giocatore: "Ha portato la variante covid?"

Non c’è mai pace per il Napoli. Nemmeno dopo la vittoria sulla Juventus in campionato, e alla vigilia della ripresa di Europa League, domani col Granada, a minare la serenità del gruppo di Gattuso, un nuovo fulmine a ciel sereno. Un giocatore azzurro è finito nel polverone delle polemiche a causa ancora una volta del coronavirus. Potrebbe infatti essere stato lui a portare a Napoli la variante “B.1.525” del covid. L’avrebbe portata lui, di ritorno dall’Africa. Il suo nome è Victor Osimhen.

La ricostruzione dei fatti

Come riportato dal Napolista potrebbe essere Victor Osimhen il professionista che avrebbe portato a Napoli dall’Africa la variante “B.1.525” del covid. Nelle scorse ore l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha individuato una sequenza anomala, mai vista prima, trasferita all’equipe dell’Istituto Pascale diretta da Nicola Normanno. La Federico II è la stessa che processa i tamponi del Napoli ed è analizzando i tamponi degli azzurri che Giuseppe Portella avrebbe individuato questa variante anomala del coronavirus Sars-Cov2.

Osimhen e quella festa delle polemiche in Nigeria

Variante attribuita, come scrive Il Mattino, a un professionista di rientro dall’Africa circa cinquanta giorni fa. Insomma gli indizi sembrano andare verso una direzione. L’identikit sembra poter corrispondere proprio a Osimehn che rientrò meno di due mesi fa dalla Nigeria. Già allora sommerso dalle polemiche per le immagini della sua festa di compleanno (all’epoca era ancora infortunato) con tanto di assembramenti e senza mascherine. Guarda caso al suo rientro a Napoli, l’attaccante risultò positivo.

Osimhen, le polemiche e la foto con Ronaldo

Già all’epoca la storia della festa in Nigeria scatenò una ridda di polemiche in Italia sul giocatore, ancor di puù dopo la sua positività al covid al rientro in Italia. Finora il più grosso investimento della storia del mercato del Napoli ha in parte deluso le attese, pochi gol, acciacchi molti e un po’ di sregolatezza nei comportamenti che non sono piaciuti alla piazza. Come la foto che Osimhen si è scattato con Ronaldo nel post gara di sabato scorso. Sul web è montata la polemica tra i tifosi più caldi azzurri per il selfie con l’acerrimo nemico juventino. Anche questa vicenda, in un momento delicato, con Petagna infortunato che si aggiunge alle non buone condizioni di Mertens e all’altro ko di Lozano.

