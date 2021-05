Napoli-Cagliari 1-1: Nandez risponde a Osimhen, le pagelle

Il Napoli si fa riprendere nei minuti di recupero e getta due punti al vento. Il Cagliari, invece, dimostra ancora una volta di non morire mai e porta a casa un punto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la salvezza. A Osimhen risponde Nandez allo stadio Diego Armando Maradona.

Nel primo tempo la squadra di Gattuso mette subito le cose in chiaro, con la rete che apre le danze dopo soltanto 13 minuti di gioco: rimessa sbagliata del Cagliari, Insigne lancia Osimhen ed il nigeriano è bravissimo ad infilare Cragno. A questo punto il Napoli però si abbassa un po’ troppo, rischiando anche più del dovuto, con Meret che si rivela salvifico più di una volta per chiudere la porta partenopea.

Il Napoli continua a gestire il possesso palla, a comandare la partita, ma non riesce a trovare il goal del raddoppio, che darebbe sicurezza alla squadra. Il Cagliari continua a difendere in modo ordinato, anche se Osimhen sfiora almeno un paio di volte il goal (in una di queste occasioni la rete viene annullata dopo il check del VAR).

Gattuso è una furia in panchina, mentre vede il suo Napoli faticare in attacco, nonostante gli ingressi di Politano, Mertens ed Elmas. I minuti finali regalano ancora una volta un miracolo di Meret, protagonista indicusso di questa partita: a 5 minuti dalla fine salva infatti il Napoli su un tiro a botta sicura di Pavoletti.

Ma il Napoli non reagisce, non crea occasioni pericolose e nei minuti finali subisce il goal del pareggio del Cagliari, con Nandez che arriva in spaccata a chiudere un cross dalla sinistra di Duncan.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Napoli-Cagliari 1-1

Marcatori: 13′ Osimhen, 92′ Nandez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian (81′ Bakayoko), Demme; Lozano (68′ Politano), Zielinski (81′ Zielinski), Insigne; Osimhen (76′ Mertens).

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli (76′ Simeone), Godin, Carboni; Zappa (81′ Calabresi), Nandez, Duncan, Deiola (69′ Asamoah), Lykogiannis (81′ Cerri); Nainggolan; Pavoletti.

Ammoniti: Godin, Deiola, Pavoletti, Demme

Espulsi:

OMNISPORT | 02-05-2021 17:14