Napoli, che figuraccia con la top 11 degli argentini    

Il tentativo del reparto comunicazione del Napoli di celebrare il legame speciale tra il club azzurro e l’Argentina con un post di auguri per il 25 maggio, il Giorno della Patria per la nazione sudamericana, ha scatenato enormi polemiche sui social network.

Il Napoli ha infatti postato la Top 11 dei migliori argentini che abbiano mai indossato la maglia azzurra, ma a parte Diego Armando Maradona e Ezequiel Lavezzi le scelte operate dai social media manager del club di Aurelio De Laurentiis non hanno riscosso un grande consenso.

La top 11 degli argentini in maglia azzurra

Oltre al Pibe de Oro e al Pocho, della formazione fanno parte anche il portiere Mariano Andujar, i difensori Hugo Campagnaro, Federico Fernandez e Roberto Ayala, i centrocampisti José Sosa, Jesus Datolo, Mauricio Pineda e gli attaccanti Daniel Bertoli e Roberto Sosa.

Ed è proprio la scelta degli attaccanti a destare sorpresa e indignazione nei commenti: nonostante il “tradimento” siglato con la cessione alla Juventus, per molti napoletani Gonzalo Higuain meritava un posto nella Top 11 argentina in maglia azzurra.

Il grande assente Higuain fa discutere i tifosi

“Avete messo il Principito Sosa e non il Pipita… imbarazzanti”, scrive Alessandro nei commenti al post. “È stato il più importante dopo Maradona…” fa notare Rita.

“Che pagliacciata, pur di non mettere Higuain che è andato dove è andato avete messo Josè Sosa…”. “Ma Higuain è stato proprio rimosso dalla storia del Napoli?”, si chiede infine Leomont.

Tuttavia il Pipita non è l’unico assente illustre nella top 11 argentina. “E Sivori e Altafini?”, domanda Pasquale. Matìas, tifoso argentino del Napoli, concorda: “Grazie per gli auguri, ma avrei inserito Sivori”. Per Il Grigio, invece, “manca l’argentino che ha fatto la storia del Napoli prima che arrivasse Maradona, Bruno Pesaola”.

¡Con este equipo salimos a ganar en cualquier cancha! 🇦🇷 ¡Feliz Día de la Patria para todos los argentinos! #25DeMayo #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/kUeFckvTNq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 25, 2020

SPORTEVAI | 25-05-2020 12:17