Napoli, che guaio: per Demme distorsione al ginocchio

Amichevole con la Pro Vercelli agrodolce per il Napoli, vittorioso grazie ad un colpo di testa di Osimhen: azzurri in ansia per le condizioni fisiche di Diego Demme, uscito dal campo dopo soli 18 minuti di gioco.

Il centrocampista italo-tedesco si è fatto male in seguito ad un contrasto di gioco con Comi e, fin dai primi istanti, si è intuita la serietà del problema. Al termine della gara ci ha pensato proprio la società partenopea a fare il punto sul suo giocatore con questo comunicato. “Diego Demme, uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”.

Demme sosterrà ulteriori esami prossimamente, quando l’ematoma al ginocchio si sarà sgonfiato. Come riportato da ‘Sky Sport’, però, si teme per l’interessamento dei legamenti e in particolare del crociato, già triste compagno di viaggio in passato per Milik e Ghoulam.

La speranza del Napoli è ovviamente che quest’ultima ipotesi venga scongiurata, per fare spazio ad uno scenario più ottimistico. In caso contrario, Spalletti si ritroverebbe a dover fare a meno di uno degli uomini più importanti per il mantenimento degli equilibri del suo 4-2-3-1. “L’unica nota negativa. Ci dà fastidio, ci rompe le scatole, ha preso questa botta, bisogna essere cauti e aspettare gli approfondimenti guardando per bene perché lui ha dolore, ma nutriamo fiducia che sia una botta dove sente dolore e gli comprime altro per l’ematoma che c’è”.

OMNISPORT | 24-07-2021 21:27