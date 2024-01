Napoli, chi è Traorè, la mossa della disperazione di De Laurentiis

Sorpasso Juve per Samardzic, il Napoli vira con decisione su Hamed Junior Traorè, ex gioiello del Sassuolo che sta facendo fatica in Premier League

12-01-2024 13:24

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’ultima idea di mercato in casa Napoli si chiama Hamed Junior Traorè, jolly classe 2000 in forza al Bournemouth. De Laurentiis prova l’affondo, anche perché ha fretta di regalare un rinforzo di qualità a Mazzarri viste le difficoltà sorte Samardzic e la cessione già perfezionata di Elmas.

Chi è Hamed Junior Traorè: gioiello a caccia di rilancio

Partiamo dalla fine, dalla sua avventura in Premier League col Bournemouth, che finora si è rivelata tutt’altro che esaltante. Già, la carriera del centrocampista ivoriano, costretto a saltare la Coppa d’Africa, ha subito un brusco stop da quando è approdato in Inghilterra.

Acquistato dalle Cherries sul finire dello scorso mercato invernale per 30 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto), l’ex Sassuolo si è visto pochissimo in Premier. Traorè ha, infatti, chiuso il 2022/23 con sette presenze e un totale di 429′ in campo a causa di un infortunio al piede che gli ha fatto saltare tutta la parte finale di campionato.

Infortuni, panchine e malarie: la sfortunata vita inglese di Traorè

Solo 44′ i minuti accumulati nel corso di questa stagione tra panchine e malaria. Già, Traorè, che già faceva a fatica a rientrare nei piani tattici dello spagnolo Andoni Iraola, ha anche contratto la malaria dopo aver risposto alla convocazione della Costa d’Avorio in occasione dell’ultima sosta per le nazionali. Oltre un mese di stop e l’ok dei medici al ritorno in campo arrivato soltanto ieri dopo l’ultima visita specialistica a Roma.

Con ogni probabilità il calciatore del Bournemouth avrà bisogno di tempo prima di ritrovare quella brillantezza fisica che era uno dei suoi punti forza ai tempi del Sassuolo. Il Napoli prova ad accelerare i tempi, anche perché su Hamed si registra anche l’interesse di altri club come Milan, che sta avendo problemi a chiudere con Popovic, Roma e Fiorentina.

Traorè come Elmas: un altro tuttocampista al servizio di Mazzarri?

Arrivato in Italia da bambino, muove i primi passi nel Boca Barco, club dilettantistico emiliano con i colori sociali del Boca Juniors. Il suo talento gli permette di approdare nelle giovanili dell’Empoli e quindi in prima squadra, dove fa il suo esordio a 17 anni. Nel 2019 l’approdo al Sassuolo, che lo prende in sinergia con la Juve. Il 2021-2022 è l’anno della sua consacrazione: segna, infatti, sette gol in Serie A.

Traorè è un centrocampista duttile. “Dovunque mi mettono, mi rendo utile” dichiara in un’intervista. E, infatti, può giocare da mezzala, come mediano, come trequartista alle spalle dei due attaccanti e pure come esterno d’attacco. Proprio come Elmas, tuttofare del centrocampo che il Napoli ha venduto – con troppa fretta – al Lipsia.