Napoli, ci risiamo: stella dell'Italia si offre per il dopo Insigne

16-02-2022 16:30

Le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli si separeranno a fine stagione. Il capitano a giugno darà inizio alla sua nuova vita da emigrante di lusso a Toronto, in un campionato meno stressante e competitivo ma dove potrà togliersi tante soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista economico. Il club azzurro, invece, ha già iniziato il casting per sostituirlo. Tanti i nomi sul taccuino del ds Giuntoli.

Napoli, tutti i nomi per sostituire Insigne

Uno dei ‘candidati’ usciti allo scoperto è Adnan Januzaj, esterno d’attacco belga in scadenza di contratto con la Real Sociedad: i giornali spagnoli giurano di contatti già avviati tra l’entourage del calciatore, ex del Manchester United, e il club partenopeo. Piace anche Bajrami, che sta impressionando nell’Empoli. C’è poi la soluzione interna: lo spostamento di Lozano dalla fascia destra a quella sinistra. E la soluzione interna-bis: il rientro del giovane Zerbin dal prestito al Frosinone, dove sta facendo benissimo. Ma c’è anche un’altra candidatura.

Napoli in cima alle preferenze di Berardi

Si tratta di un nome per la verità accostato al Napoli più volte nel corso degli anni: Domenico Berardi. A giugno potrebbe essere la volta buona per la stella del Sassuolo e della nazionale italiana, almeno a prestar fede alle parole dell’intermediario Vittorio Tosto, ex calciatore proprio del club partenopeo, a Radio Kiss Kiss: “Ci sono ottime probabilità che Berardi possa finire al Napoli. Al 90% le strade col Sassuolo si separeranno al termine della stagione e so per certo che Berardi ha messo in cima il Napoli tra le piazze italiane dove giocherebbe”.

Berardi al Napoli? Tifosi azzurri entusiasti

Ai tifosi del Napoli uno come Berardi non dispiacerebbe. “Lo prenderei subito provando Lozano a sinistra, anche se comunque per me manca comunque sempre un esterno a sinistra”, scrive Antonio. “Sembra quasi impossibile…ma speriamo bene. Forse uno degli italiani più forti in circolazione. Molto sottovalutato ma ha un potenziale incredibile”, osserva Mauro. Mena invece è ironica: “Non ce lo darà mai lo Scansuolo, ci chiederà 50 milioni”. Tra i pochi scettici c’è Carlo: “Giocatore sopravvalutato e inutile”.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI

SPORTEVAI