Napoli, cinque big rischiano di partire

Senza il rinnovo del contratto Meret, Rrahmani, Zielinski, Lozano e Osimhen potrebbero essere ceduti in estate.

06-03-2023 10:00

Per il Napoli di Luciano Spalletti è arrivata la seconda sconfitta in questo campionato contro la Lazio, la prima in casa, e il sogno scudetto resta comunque molto vicino dati i 15 punti di vantaggio sull’Inter. Ci sono però già discorsi importanti da affrontare in chiave mercato in vista della sessione della prossima estate.

Secondo Il Mattino, ci sono infatti cinque big con il contratto in scadenza a giugno 2024 che potrebbero anche essere venduti subito: Meret, Rrahmani, Zielinski, Lozano e Osimhen. Il club ha promesso una trattativa a tutti, ma nessuno di questi ha rinnovato e per evitare di andare via a zero, potrebbero salutare a giugno.