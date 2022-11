08-11-2022 10:54

Napoli ed Empoli si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona per la 14° giornata di Serie A Tim. Partenopei che progettano una mini fuga entro la pausa per il Mondiale in Qatar, e per fare questo vogliono continuare sull’onda dell’entusiasmo derivante dagli ultimi grandi risultati.

Empoli che fino a questo momento sta disputando un campionato tranquillo, ma che ha comunque bisogno di punti per non essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Napoli primo in solitaria, l’Empoli si difende bene

Al momento la squadra guidata da Luciano Spalletti è primissima con 35 punti in Serie A, + 6 sul Milan seconda. Il Napoli inoltre non ha ancora perso nel corso di questo campionato (11 vittorie e due pareggi per gli azzurri) e trova il successo da ben nove gare consecutive.

Gli Azzurri hanno anche il miglior attacco di tutta la lega con 32 gol realizzati, e la terza miglior difesa con 10 gol subiti dietro solo a Juventus e Lazio.

L’Empoli invece si trova al 14° posto in classifica con 14 punti dopo 13 partite disputate, tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, 10 gol fatti (uno dei peggiori attacchi di tutta la Serie A) e 17 reti subite.

Napoli-Empoli, Luca Pairetto arbitro della sfida

Per la sfida tra Napoli e Empoli il direttore di gara designato sarà Luca Pairetto di Nichelino, assistito da Galetto di Rovigo e Di Giacinto di Teramo. Il quarto uomo sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Al Var siederanno Fabbri di Ravenna e Paganessi di Bergamo.

Sono sei i precedenti del Napoli con Pairetto, sfide tutte vinte dagli Azzurri anche con risultati molto ampi (Napoli-Verona 5-1 del 2015, Napoli-Salernitana 4-1 del 2022). C’è anche un precedente proprio contro l’Empoli, nel quale il Napoli vinse 5-1 nel 2018.

Sono invece 13 i precedenti con i toscani, con sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

Napoli-Empoli, i precedenti dell’incontro

Il Napoli è uscito sconfitto in tutte le ultime tre partite di campionato giocate contro l’Empoli, rendendola una delle tre serie negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A (tre sconfitte di fila pure contro Modena e Piacenza). Tuttavia, i partenopei hanno vinto sei delle nove gare in casa contro l’Empoli in Serie A (1 pareggio e due sconfitte le altre). La banda di Spalletti ha però perso quella più recente, del 12 dicembre scorso, con rete di Cutrone.

L’Empoli ha trovato il pareggio in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (un pareggio e una sconfitta le altre due gare), tanti pareggi quanti nelle precedenti 10 gare esterne nella competizione.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

Zanetti punta sulla coppia offensiva Satriano-Lammers con Baldanzini a supporto come trequartista e un trio di centrocampisti formato da Henderson, Marin e Bandinelli.

Spalletti non avrà ancora a disposizione Kvaratskheia, bloccato dalla lombalgia. Al suo posto Raspadori con Politano e Osimhen (che ha realizzato 10 gol nelle sue ultime nove partite casalinghe di Serie A, inclusa la sua prima tripletta nei maggiori cinque campionati europei, contro il Sassuolo). Ostigard con Kim in difesa, il centrocampo sarà lo stesso dell‘Atalanta.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All: Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Minjae, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All: Spalletti

Napoli-Cremonese, dove seguirla in tv e in streaming

Napoli-Cremonese verrà trasmessa su DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console PlayStation o XBox; utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure il TIMVISION Box. Sul PC basterà collegarsi al sito di DAZN da browser Web.

Per gli abbonati DAZN e Sky, inoltre, la possibilità di attivare ‘Zona DAZN’ e vedere Cremonese-Napoli in diretta tv al canale 214 di Sky.

