Napoli, De Laurentiis fa gli auguri di Natale e scatena la rabbia dei tifosi: "Vattene"

Un anno fa il Natale napoletano era ricco di regali sotto l’albero: la squadra di Spalletti era prima in classifica con ampio margine sulle rivali, il mondo intero applaudiva le imprese e i gol di Osimhen e Kvara, il meccanismo di gioco era perfetto, un orologio svizzero, tant’è che a maggio arrivò lo scudetto. Un anno dopo è rimasto poco o niente di quel capolavoro: dopo il ko di Roma il Napoli è settimo, fuori dalla coppa Italia e con già due allenatori a busta paga. Un disastro che ha amareggiato le feste dei tifosi azzurri.

Il tweet di auguri del presidente De Laurentiis

L’arrivo di Mazzarri non ha provocato l’attesa scossa: dopo l’illusoria vittoria a Bergamo con l’Atalanta sono arrivate solo sconfitte, eccezion fatta per il successo sul Cagliari, e l’ultimo ko all’Olimpico con la Roma ha definitivamente acclarato lo stato di crisi.

Come ogni anno alla mezzanotte del 24 dicembre il presidente ha comunque mandato gli auguri a tutti via twitter, scrivendo: “A nome di tutto il Calcio Napoli vorrei fare i migliori auguri di buon Natale a tutti. Che sia una festa all’insegna della famiglia e della serenità. Aurelio De Laurentiis”.

I tifosi del Napoli chiedono un regalo particolare

Tra coloro che ringraziano e ricambiano, però, ce ne sono tanti che hanno altri desideri: “Auguri presidente, speriamo sia l’ultimo Natale con lei alla guida del club”, oppure: “Speriamo siano gli ultimi auguri di Buon Natale da proprietario del Napoli. VENDI E FACCI QUESTO REGALO” e poi: “Grazie Aurelio, il cenone lo fai con i soldi di Elmas?”

De Laurentiis deve vendere secondo i fan

C’è chi scrive: “Perfetto, via da Napoli” e anche: “Il regalo che ci devi fare è andartene da questa città, per sempre” e ancora: “Facci un regalo, vendi e vattene” e poi: “Hai rovinato tutto”.

Il web è scatenato: “Ti ringrazio per gli auguri che ricambio, ma sei consapevole che ci stai facendo trascorrere il Natale più deludente della tua gestione? Ti auguro perciò di non essere più uno e trino ma di delegare come funziona in qualsiasi club che ha delle ambizioni. Non puoi fare tutto!” e ancora: “Si ricordi che una squadra di calcio è formata da un team e no da una sola testa…” e infine: “Ci stai facendo intossicare il Natale, politica post Spalletti da dimenticare, Garcia non ne parliamo, ricambi ad ora neanche a parlarne. Risultato nel giro di 5 mesi giocatori mal preparati, svogliati e cocci difficili da raccattare. Bilancio in attivo. Buone feste solo per Lei”