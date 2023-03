Il presidente è pronto a ringraziare i giocatori di Spalletti con un ricco regalo che sarà svelato però solo a vittoria ottenuta. Intanto tifosi preoccupati per le possibili partenze

30-03-2023 13:10

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Aurelio De Laurentiis è pronto a ringraziare alla sua maniera i giocatori del Napoli per il titolo di campioni d’Italia ormai in arrivo: il presidente ha fissato il premio scudetto per la squadra e presto lo annuncerà ai giocatori di Luciano Spalletti. Intanto, però, sul web cresce la preoccupazione per le possibili partenze dei giocatori chiave in estate, un rischio dovuto anche al tetto ingaggi stabilito da ADL.

Napoli, il premio scudetto di De Laurentiis

Il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato sin da agosto di non avere bisogno di motivazioni straordinarie per alimentare la sua fame di vittorie. Tuttavia, ora che il titolo di campione d’Italia pare ipotecato, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di ringraziare gli azzurri con un ricco premio scudetto.

Lo scrive il quotidiano Il Mattino, che non rivela la cifra stanziata dal presidente del Napoli, ma spiega che De Laurentiis ha già in mente un piano preciso per festeggiare lo scudetto.

De Laurentiis prepara festa e premio scudetto per il Napoli

Secondo il quotidiano napoletano, De Laurentiis annuncerà presto al capitano Giovanni Di Lorenzo l’importo fissato come premio scudetto per i giocatori del Napoli. Il presidente aspetterà la certezza aritmetica della vittoria del campionato e probabilmente rivelerà il premio scudetto soltanto nella prima grande festa insieme, che sta preparando a bordo di una nave da crociera nel Golfo di Napoli.

Napoli, preoccupazione per il monte ingaggi di ADL

Intanto dopo un lungo periodo di pace tra De Laurentiis e i tifosi del Napoli sul web torna qualche critica da parte di coloro che temono partenze importanti in estate a causa del tetto ingaggi fissato dal presidente del club.

Irving Lozano e Piotr Zielinski, entrambi in scadenza nel 2024, hanno raggiunto (il messicano) o sono vicini (il polacco) il limite del salary cap del Napoli (4,5 milioni) e dunque non potrebbero ricevere aumenti di stipendio, il che li spingerebbe a partire. Ma il vero rischio è che anche Victor Osimhen lasci Napoli: il nigeriano guadagna 4,5 milioni, ma diversi top club europei sembrano pronti a offrirgli ingaggi dai 10 milioni di euro a salire.

“Va bene lo scudetto, ma a giugno il tetto ingaggi può essere il problema”, scrive Marcox su Twitter. Fede incalza: “ADL deve alzare il tetto ingaggi, altrimenti saluteremo Osimhen”. Cix, però, invita ad avere fiducia: “Non ripetiamo gli errori della scorsa estate, fidatevi di ADL e del Napoli”.