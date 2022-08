06-08-2022 09:05

Una normale serata e un normale tentativo di intervista. L’ultimo caso che coinvolge il Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis arriva da un video pubblicato dall’emittente Canale 21. Il presidente del Napoli viene intercettato dal giornalista Manuel Parlato che prova a strappare al numero uno azzurro una battuta sulla trattativa riguardante Giacomo Raspadori, ma ADL prima e il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo si rivolgono con espressioni poco gentili.

De Laurentiis: Non parlo con Canale 21

Il presidente del Napoli è stato spesso criticato dai giornalisti e non solo per la sua comunicazione sopra le righe come dimostrato anche dal caso scatenato in settimana. E anche questa volta non fa eccezione prendendosela con un inviato di una televisione locale: “Con Canale 21 non parlo perché siete compositi: persone molto intelligenti, altre meno”. E a fargli da spalla anche Nicola Lombardo che definisce l’intenzione del giornalista di fare una domanda come “un agguato”.

Napoli, tensione alle stelle tra gli azzurri

La sensazione è che in casa Napoli si stia vivendo un’estate ad elevato tasso di tensione. La squadra ha cambiato completamente volto nel corso di quest’estate con tanti giocatori importanti com Insigne, Mertens, Koulibaly ed Ospina che hanno lasciato il club sostituiti da prospetti più giovani. Non è arrivato il colpo che ha entusiasmato la piazza e anche l’affare Raspadori sembra aver subito un netto rallentamento nella giornata di ieri dopo le richieste molte alte del Sassuolo. La sensazione in questo momento è che il sempre delicato rapporto tra il presidente azzurro e la tifoseria partenopea sembra essersi definitivamente incrinato.

Napoli: i tifosi non perdonano De Laurentiis

A distanza di qualche giorno dalla polemica sui giocatori africani, il presidente De Laurentiis torna a far parlare di sé e soprattutto torna nel mirino dei tifosi: “ADL è indifendibile – scrive Francesco – ormai questa è diventata l’unica realtà”. Mentre Silvia scrive: “L’arroganza di sapere chi sia intelligente e chi no. Detto da lui, va considerato come un complimento. Per quanto tempo lo dovremo sopportare ancora? Ormai provo vergogna”. E ancora: “Si può anche dire semplicemente, stasera niente interviste. Invece sempre ad offendere, io se fossi stato nel giornalista avrei risposto per le rime”. Mentre Vincenzo mette in risalto un altro aspetto: “La cosa che mi preoccupa è il disagio che si legge sul volto di Spalletti che si chiede dove sia capitato”.

