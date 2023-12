Napoli, De Laurentiis spende a gennaio: due rinforzi pronti per Mazzarri

Tagliato fuori dalla lotta scudetto, il Napoli campione d'Italia deve centrare la qualificazione in Champions: ecco perchè De Laurentiis rinforzerà la squadra a gennaio.

05-12-2023 14:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Gli 11 punti di svantaggio dall’Inter capolista, maturati dopo il ko nello scontro diretto al Maradona, inducono a pensare che il Napoli campione d’Italia in carica sia ormai fuori dalla corsa scudetto. Ma c’è un quarto posto da conquistare ed è per questo motivo che De Laurentiis potrebbe ricorrere ai ripari a gennaio, comprando un terzino sinistro e sferrando l’assalto al gioiello dell’Udinese Samardzic.

Napoli, va difesa la zona in Champions: a gennaio s’interviene

Due sconfitte nelle ultime tre gare e una classifica che fa paura. Già, la Roma di Mourinho ha agganciato gli azzurri al quarto posto e, alle spalle, sono ben sette i club racchiusi in sei punti. Per il futuro del club è troppo importante centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, quindi, con ogni probabilità, De Laurentiis aprirà il portafogli per rinforzare l’organico a disposizione di Walter Mazzarri già durante l’imminente sessione invernale di calciomercato.

Obiettivo terzino sinistro: testa a testa col Milan per Miranda

In questo momento Mazzarri è in piena emergenza sulla corsia mancina, visto che sono fermi ai box sia Mario Rui sia Olivera. Il più vicino al recupero è il terzino portoghese, ma in ogni caso le loro condizioni saranno valutate con attenzione e quotidianamente. Se dovessero sorgere complicazioni, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Ed è per questo motivo che potrebbe decidere di fiondarsi su Juan Miranda, 23enne spagnolo del Betis con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ex talento della cantera del Barcellona, piace anche al Milan: all’orizzonte una possibile sfida di mercato per un calciatore che ha vissuto anche un’esperienza in Germania con lo Schalke 04. Sempre nella Liga gioca Manu Sanchez. Scuola Atletico, ha anche lui 23 anni e indossa la maglia del Celta Vigo dell’ex Rafa Benitez.

Napoli, un nome su tutti a centrocampo: piace Samardzic

In estate Samardzic era di fatto un calciatore dell’Inter, club per cui aveva addirittura svolto le visite mediche. All’ultimo momento, però, l’affare è saltato e il classe 2022 serbo ha fatto ritorno a Udine, dove finora ha collezionato due gol e due assist. A gennaio può scattare l’assalto, anche perché Lazar ha tutte le caratteristiche per raccogliere l’eredità di uno Zielinski col contratto in scadenza nel 2024. A riferire dell’interesse del Napoli per Samardzic, sempre nel mirino della Juve, è la Gazzetta dello Sport: serve, però, un investimento non inferiore ai 20 milioni.