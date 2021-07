Napoli, dopo quasi 2 anni trovato colpevole ammutinamento

Sembra preistoria, invece si parla di un anno e otto mesi fa: era inizio novembre del 2019 quando il Napoli si ammutinò, sconfessando la decisione della società di mandare la squadra in ritiro. Una ribellione in piena regola che sorprese anche l’allenatore dell’epoca, Carlo Ancelotti, che di lì a breve fu l’unico a pagare con un esonero e il conseguente arrivo di Rino Gattuso sulla panchina azzurra.

Dopo un pari col Salisburgo i giocatori del Napoli si ribellarono

Successo dopo un pari in Champions col Salisburgo, che apriva le porte per la qualificazione agli ottavi ma che non placò l’ira dei giocatori. Nessuno salì sul pullman che avrebbe dovuto riportarli a Castel Volturno. Un vero e proprio schiaffo ad Aurelio De Laurentiis, che aveva invece previsto per la squadra il ritiro punitivo fino a domenica, a prescindere dall’esito dell’attesa sfida internazionale.

Volarono parole grosse, si parlò di forti liti tra Allan e il vicepresidente Edo De Laurentiis, di sfuriate di Insigne. Una vera e propria guerra civile che portò il club a fare causa ai ribelli (prima di una moratoria) e a cambiare allenatore. Oggi, a distanza di tempo, emergono nuovi retroscena. Perché come riportato da Il Mattino è arrivata pochi giorni fa dalla cancelleria del tribunale di Napoli la comunicazione al legale di Hysaj, l’avvocato Fabio Giotti. per la definizione del lodo legato all’ammutinamento. Il Napoli per la questione ammutinamento ha deciso di chiedere la multa per il terzino albanese, da un mese passato alla Lazio dove pure non se la sta vedendo bene. Non sembra, infatti, che il Napoli intenda dare seguito per tutti alla richiesta di costituzione dei collegi. Tant’è che per Di Lorenzo e Mario Rui, anche loro rappresentati dall’avvocato Giotti come Hysaj, non sono arrivate uguali comunicazioni. Dunque, la moratoria che era stata promessa non vale solo per Hysaj.

SPORTEVAI | 31-07-2021 09:48