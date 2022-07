09-07-2022 11:03

Lunedì o martedì: il giorno della verità è vicino, e il ritiro di Dimaro Folgarida sarà il teatro dell’incontro che deciderà il futuro. Le strade di Kalidou Koulibaly e di Aurelio De Laurentiis si incroceranno, e alzi la mano chi crede al caso. Il giocatore è stato convocato regolarmente, la società gli ha fatto una proposta per il rinnovo del contratto: 6 milioni di euro all’anno (4+2 di bonus) per i prossimi 5 anni. Un rinnovo senza adeguamento, dato che si tratterebbe della stessa cifra già percepita dal difensore senegalese, e che avrebbe dei bonus non semplicissimi da raggiungere, come ad esempio l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Koulibaly: Chelsea e Barcellona sullo sfondo

Un’offerta importante, per un calciatore che ha superato i 30 anni: eppure, la fumata potrebbe essere tutt’altro che bianca. Il giocatore avrebbe comunque promesso di non andare alla Juventus, per la gioia dei tifosi, ma sullo sfondo ci sono altri due club che sarebbero interessati a lui, ossia il Chelsea ed il Barcellona. Offerte non ne sono arrivate, ma non è detto che non arrivino: De Laurentiis chiede 40 milioni, difficilmente si siederà a trattare per meno, sebbene poi ci sarebbe il rischio di perdere a zero Koulibaly. E sarebbe un vero peccato.

I tifosi del Napoli non hanno dubbi

Nel frattempo, i tifosi del Napoli hanno già deciso con chi schierarsi: non certo con il presidente, bensì con un giocatore dal valore assoluto che “giustamente” vuole provare a cimentarsi in una piazza più ambiziosa. Come spiega Stefano: “Lascia il Napoli se vuoi vincere qualcosa”. Anche Alex riassume la posizione di molti tifosi: “4+2 di bonus impossibile da raggiungere adl via da Napoli”. E Renato allo stesso modo, con una postilla importante: “Se andrà via, sono certo che non andrà MAI alla Juve”. Come Roberto: “Se va Chelsea o Bayer Monaco ok”. E Giuseppe allo stesso modo: “Kalidou…sei il mio capitano…ti rispetto come uomo e professionista. Se scegli un altro club per una tua crescita professionale, comprendo e ti supporto sempre”.

Koulibaly, il web azzurro si schiera con lui

Domenico invece si dimostra meno preoccupato: “Vuole andare via? E che se ne vada! Tanto noi continueremo ad amare solo la maglia, come del resto abbiamo sempre fatto”. Aiden comprende la situazione: “Perché dovrebbe continuare a restare al Napoli un calciatore del genere? I migliori calciatori hanno ambizioni sportive e puntano quindi a: vincere scudetti e giocarsi la UCL (e non accontentarsi a fine carriera di misere coppette Italia) + economiche: a guadagnare tanti soldi. 2 cose che un club come il Napoli non può garantire”. Agostino è più netto: “Ora, due sono le cose: o KK accetta questo contratto di altri 4 anni, oppure dicesse al suo procuratore di portare i 40 milioni e di togliersi dalle scatole. Vuole andare alla Juve? Si accomodasse e la facesse finita”.

I tifosi del Napoli “spingono” Koulibaly

Nicola cerca di spiegare come stanno le cose: “Vi spiego un giochino…loro ci tolgono uno forte, noi perdiamo punti necessari per stargli avanti. Amen. Ormai sono soci in affari…la rivalità è solo nella testa dei tifosi napoletani, quelli juventini manco si sprecano a temere più questa maglia. Siamo capaci di inciampare da soli”. E anche Napoli non ha dubbi: “Guai a far passare Koulibaly per il cattivo della situazione o il traditore perché è un copione già visto negli anni per strumentalizzare la piazza contro il calciatore e comunque non lo è, fa solo i suoi interessi di economici e di carriera, dato che merita (da anni) di giocare in un top club”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE