Napoli, è iniziata l’era Conte: la cena da Rinaldi a Roma e la frecciata di De Laurentiis ai giornalisti

E’ il giorno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ormai si attende solo l’annuncio ufficiale che però sembra solo una formalità: un video all’uscita di un ristorante romano è la conferma definitiva

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il giorno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Un momento che i tifosi azzurri aspettano con ansia e pieni di speranza dopo una stagione disastrosa della squadra che soltanto 12 mesi fa festeggiava il terzo scudetto della sua storia. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale ma ormai il matrimonio è cosa fatta come foto e video che arrivano da Roma dimostrano a sufficienza.

Conte e De Laurentiis: la cena romana

La notizia è nell’aria già da giorni ma il nome di Conte circola a Napoli da così tanto tempo che i tifosi quasi non ci credevano più che potesse arrivare il momento. Da tempo il presidente Aurelio De Laurentiis insegue il tecnico leccese con i contatti che sono cominciati già dopo l’esonero di Rudi Garcia e soltanto nelle ultime settimane è riuscito a convincerlo. Ora a dare conforto alle speranze dei tifosi partenopei arrivano le immagini all’esterno di Rinaldi, un famoso ristorante romano, in cui c’è stata una cena tra il presidente, il tecnico e il direttore sportivo Manna.

Conte a bocca cucita, la battuta di ADL

All’uscita del ristorante i giornalisti hanno provato a strappare delle dichiarazioni ad Antonio Conte che però a bocca cucita è scappato via in direzione dell’auto, il responsabile della comunicazione del Napoli ha subito provato a fermare i giornalisti mentre un raggiante De Laurentiis si è lasciato andare a una battuta: “Ma è tosta con loro”, ha detto con un sorriso. Ma le immagini testimoniano che ormai è tutto fatto con la firma che è arrivata nel corso del pomeriggio presso gli uffici della Filmauro.

Napoli, i tifosi sono già in fermento

La firma di Antonio Conte rappresenta un nuovo inizio per i tifosi del Napoli dopo quella che è stata una stagione da dimenticare. Con il tecnico ex Inter e Juventus arriva anche un netto cambiamento di rotta da parte della società che ha sempre puntato su tecnici con idee tattiche diverse. Ma Conte rappresenta una garanzia anche in chiave mercato, già circola il nome di Romelu Lukaku come possibile sostituto di Victor Osimhen al centro dell’attacco ma soprattutto la speranza che con un allenatore che ha sempre giocato per il vertice anche la dirigenza segua il suo esempio per costruire una squadra competitiva.