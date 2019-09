Napoli 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Come fare risultati senza svenarsi. Il Napoli 2019-20 si conferma sempre piuttosto attenta ai costi e nella classifica degli stipendi è solo quinta. Il monte ingaggi del Napoli per questa stagione è di 103 milioni di euro l’anno. Il calciatore più pagato è il senegalese Koulibaly con 6 milioni di euro; subito dietro di lui Lorenzo Insigne e il neoacquisto Lozano con circa 4,6 milioni all’anno. Nel Napoli tutti i giocatori hanno ingaggi superiori al milione di euro, con pochissime eccezioni. Curioso che tra i meno pagati in assoluto ci siano entrambi i portieri: sia Meret sia Karnezis hanno tra gli ingaggi meno onerosi.

Contratti giocatori Napoli 2019-20: ingaggi e scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto KOULIBALY 6 2024 INSIGNE 4,6 2022 LOZANO 4,5 2024 MERTENS 4 2020 MANOLAS 4 2024 CALLEJON 3 2020 LLORENTE 2,5 2021 MILIK 2,5 2021 GHOULAM 2,4 2022 ALLAN 2 2023 MARIO RUI 1,8 2023 HYSAJ 1,6 2022 ELMAS 1,5 2024 FABIAN RUIZ 1,5 2023 YOUNES 1,5 2023 OSPINA 1,4 2021 DI LORENZO 1,2 2024 MAKSIMOVIC 1,2 2021 ZIELINSKI 1,1 2021 MERET 1 2023 MALCUIT 0,8 2023 KARNEZIS 0,5 2022 LUPERTO 0,4 2023 GAETANO 0,2 2023

SPORTAL.IT | 10-09-2019 11:37