Napoli, ecco il primo colpo ma i tifosi pensano solo a Insigne

02-01-2022 09:54

Il Napoli prova a non perdere tempo e mette a segno il primo colpo di mercato di questa sessione. La squadra partenopea doveva coprire un buco enorme lasciato nella rosa dalla partenza decisamente a sorpresa di Manolas. Con un difensore in meno e Koulibaly in partenza per la Coppa d’Africa, gli azzurri hanno dovuto rompere gli indugi per Axel Tuanzebe.

Napoli: per la difesa arriva Tuanzebe

Il primo colpo di mercato del Napoli è dunque il difensore che arriva dal Manchester United. Il calciatore inglese ma di origini congolesi arriva in prestito dai Red Devils ma aveva cominciato la stagione con la maglia dell’Aston Villa. Stando alle ultime voci di mercato il suo arrivo è costato al Napoli 500mila euro con la formula del prestito secco e solo a fine stagione si discuterà di un eventuale riscatto.

La scelta però anche se va a coprire un buco importante nella rosa azzurra non sembra cancellare del tutto le preoccupazioni dei tifosi. Dopo un ottimo avvio di campionato, la squadra di Luciano Spalletti ha perso posizioni dalle prime della classe finendo per rimediare sconfitte clamorose in casa contro Empoli e Spezia, e a complicare la situazione c’è il caso Insigne, con il capitano che potrebbe rimanere fino a fine stagione ma da separato in caso.

Tuanzebe: la tiepida accoglienza dei tifosi

I tifosi del Napoli hanno accolto senza grandi entusiasmi la notizia dell’arrivo del giocatore inglese come testimonia il commento di Filippo: “Il Napoli punta a prendere un giocatore qualsiasi ma a costo quasi zero, pur di riempire il vuoto lasciato da Manolas. Non penso stia pensando ad altre esigenze tecniche. Credo che Spalletti sia tuttora pienamente soddisfatto della rosa a disposizione”. Anche Valerio sembra avere dei dubbi: “Stiamo parlando di un giocatore che da anni gioca un massimo di 8 partite all’anno”.

Il caso Insigne continua a preoccupare

Ma nella testa dei tifosi del Napoli in questo momento c’è soprattutto la gestione del caso Insigne. Il numero 24 azzurro potrebbe firmare a giorni il suo accordo con il Toronto ma rimanere a Napoli fino alla fine della stagione. Una situazione che sembra difficile da gestire sia dal punto di vista tecnico che mediatico visto che ormai Insigne sembra essere diventato il nemico numero 1 della tifoseria.

