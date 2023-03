I supporter partenopei entusiasti per un risultato mai raggiunto prima dalla squadra azzurra: sui social la vittoria contrapposta alle violenze degli ultras dell’Eintracht

15-03-2023 23:25

Doppietta di Victor Osimhen e rigore di Piotr Zielinski: il 3-0 con cui il Napoli liquida l’Eintracht fa scattare la festa dei tifosi azzurri, in estasi per il traguardo storico raggiunto dalla propria squadra. Mai, infatti, il Napoli era arrivato ai quarti di finale di Champions League: e tra i napoletani c’è chi dedica polemicamente il successo ai supporter dell’Eintracht che hanno devastato la città nelle ore precedenti la gara.

Napoli per la prima volta ai quarti di Champions

Dopo il 2-0 di Francoforte, il Napoli ha liquidato l’Eintracht con il 3-0 del Diego Armando Maradona firmato da Victor Osimhen, autore di una doppietta, e Piotr Zielinski. Sui social, i tifosi azzurri celebrano il successo della squadra di Spalletti e soprattutto lo storico approdo ai quarti di finale di Champions League.

Neanche ai tempi di Maradona il Napoli erano andato così lontano in quella che allora era la Coppa dei Campioni. Ovvio, dunque, l’entusiasmo dei supporter partenopei.

Napoli, la dedica al veleno ai tifosi dell’Eintracht

“Tabù ottavi sfatato – scrive Eduardo su Twitter. Serata storica con qualificazione ai quarti di Champions. Nessun sogno ci è precluso. Partita controllata e al momento giusto colpiti e affondati. Alla faccia di tedeschi e bergamaschi. Ed ora sotto a chi tocca”. La dedica è ai tifosi dell’Eintracht che hanno invaso e distrutto la città di Napoli nelle ore precedenti la gara. “Avete scritto la storia di questo club, grazie ragazzi. Peccato ricordare la giornata di oggi anche per quello che hanno combinato i tedeschi”, aggiunge Marco. “Li hanno massacrati! Giusto ‘premio’ per chi ha distrutto la città”, scrive Carmen.

Napoli, Osimhen eroe per i tifosi

Dediche ai tedeschi e parole di ringraziamento per i giocatori del Napoli. Tra tutti, è Osimhen a fare il pieno di elogi da parte dei suoi tifosi. “Favoloso Victor, ma dov’è andato per segnare l’1-0?!?!”, si chiede Halfie citando il “volo” del nigeriano per il colpo di testa dell’1-0. “La fame di questa pantera azzurra non la si può spiegare… grazie Victor”, aggiunge Eros. “Osimhen tre volte sopra il cielo… Victor ci fai sognare”, scrive Raffaele. “Che attaccante fantastico Victor Osimhen, e può ancora migliorare!”, l’augurio di Luca.