Tensione a Napoli: 400 tifosi dell'Eintracht in città senza biglietto

Prosegue la querelle sul divieto di trasferta da parte del Questore del capoluogo campano rivolto ai residenti a Francoforte

15-03-2023 11:01

Tensione a Napoli per l’arrivo in città di 400 tifosi dell’Eintracht Francoforte. Nessun episodio sopra le righe, solo qualche schiamazzo dopo l’arrivo in citta (con un treno da Salerno) dei sostenitori tedeschi, ma tanti interrogativi su ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore. Il Prefetto di Napoli, lo ricordiamo, aveva vietato la vendita dei biglietti della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions ai residenti in quel di Francoforte.

Per tutta risposta, come protesta, il club teutonico aveva deciso direttamente di non mettere in vendita i 2500 tagliandi a propria disposizione. Questo significa che i 400 tifosi dell’Eintracht attualmente a Napoli, sono sprovvisti di biglietto…