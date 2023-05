Napoli ferita nel giorno della festa: fatta a pezzi la statua di Maradona

Clamoroso annuncio dell'artista Domenico Sepe: smontata la statua di Maradona, che era stata restituita nei mesi scorsi dal Comune di Napoli all'autore.

07-05-2023 20:39

Nel giorno della grande festa scudetto, arriva una notizia che non farà piacere ai tifosi del Napoli ma più in generale a tutti gli amanti del calcio. Riguarda la statua dedicata a Diego Armando Maradona, realizzata dall’artista Domenico Sepe e donata al Comune di Napoli, che avrebbe dovuto installarla presso lo stadio Maradona. In realta poi quella statua fu restituita all’autore e oggi è arrivata una decisione clamorosa. A comunicarla, lo stesso Sepe.

Smontata la statua di Maradona: le parole di Sepe

Così Domenico Sepe sui suoi canali social: “Il tramonto di D10S. Collezione privata Sepe. Solo l’artista decide il destino delle sue opere”. A chiarire il significato delle sue parole, le immagini. La statua bronzea del Pibe de Oro, infatti, appare smembrata, smontata. Fatta letteralmente a pezzi. Un colpo al cuore degli appassionati di Diego, che chiude definitivamente la querelle relativa al destino della stessa opera d’arte.

Napoli, le polemiche sulla statua di Diego

La statua, infatti, nei mesi scorsi era statua “rifiutata” dal Comune di Napoli, che pure qualche tempo prima aveva messo in piedi una fastosa cerimonia per l’installazione della stessa. Alle parole e ai nastri tagliati, poi non sono seguiti i fatti. La statua è stata riconsegnata all’artista, con motivazioni relative alla presunta “pubblicità” che lo stesso avrebbe ricavato dall’esposizione della statua. Molti comuni del Napoletano si sono offerti di ospitarla, per qualche tempo si è parlato anche di una trattativa col Boca Juniors, ma poi tutto è finito nel dimenticatoio. Fino al clamoroso annuncio di Sepe.

Statua di Diego smontata, tifosi sconcertati

Tanti i commenti in calce al post di Sepe. “Nooooooooooooooooo”, si lamenta Vincenzo. “Capisco la motivazione ma per noi Napoletani è una freccia al cuore”, commenta Luca. “Un Maestro e un D10S che non meritano questo trattamento da chi di dovere”, il cruccio di Mario. “Mi dispiace… Tanto lavoro finito così”, scrive un altro fan. “Salvate almeno la testa, la compro io”, fa sapere un tifoso napoletano che vive a Milano. E poi tanti, infiniti messaggi amari: “Che tristezza”.