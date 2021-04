Napoli, futuro in bilico per tre: incontro con il procuratore

Il Napoli lavora per i rinnovi di tre pezzi pregiati della sua rosa. Si tratta di Koulibaly, Maksimovic e Demme, tutti assistiti da Fali Ramadani che infatti si è recato nel capoluogo partenopeo per discutere con la società del loro futuro. A parlarne è ‘Il Mattino’.

I giocatori avrebbero tutti affermato che discutere del futuro non è al momento la loro priorità, al momento rappresentata dalla conquista di un piazzamento in Champions League. Al netto di questo, tuttavia, le strade poi divergono.

‘Il Mattino’ spiega infatti che il centrale serbo ha offerte dalla Premier League ma preferirebbe restare in Italia (sulle sue tracce c’è la Lazio). Il senegalese invece attende di capire il valore del suo cartellino, che De Laurentiis non ha ancora fissato. Più probabile invece una conferma per il centrocampista.

OMNISPORT | 25-04-2021 12:58