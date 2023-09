Napoli, Garcia fa chiarezza su caso-Lobotka e astinenza Kvara e risponde ad Adl

Il tecnico del Napoli non è preoccupato per la battuta d'arresto con la Lazio e anticipa cambi in squadra ma sottolinea i troppi gol sbagliati finora

15-09-2023 13:06

E’ stato due settimane sulla graticola, Rudi Garcia. La gara-horror con la Lazio, persa meritatamente, ha bruciato in 90′ i crediti che i napoletani erano pronti a dargli per il difficile dopo-Spalletti. Troppo brutto quel Napoli per essere vero ma perché la squadra campione d’Italia non funziona più? Le risposte devono arrivare dal campo ma intanto il tecnico francese prova a spiegare il suo punto di vista in conferenza.

Garcia tra gli equivoci Lobotka e Raspadori e la vena di Kvara

All’ex allenatore della Roma viene rimproverato di aver escluso Lobotka dall’organizzazione di gioco, di non aver trovato ancora un ruolo a Raspadori, di non aver ancora provato Natan, il tutto mentre continua l’astinenza di Kvara che non segna da marzo.

Garcia anticipa cambi in formazione

Garcia replica subito al fuoco di fila delle domande a Castelvolturno: “Ho ritrovato il gruppo, anche se molti li ho visti solo ieri. La buona notizia è che Politano sta bene, può giocare dall’inizio o a gara in corso. Darò spazio a chi merita, a chi è pronto ma sicuramente la squadra che inizierà domani non sarà la stessa vista contro la Lazio. Quella partita non l’abbiamo sbagliata: abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma abbiamo sbagliato troppi gol, stiamo prendendo poco la porta e dobbiamo migliorare. Va bene tirare in porta ma prenderla è più importante”.

Su Raspadori il tecnico ammette di non aver visto tutte le gare dei suoi nazionali: “Non ho 10 occhi ma so che ha giocato centravanti, può giocare sia 9 che mezzala. Per lui è meglio saper fare più ruoli perché davanti ha un certo Osimhen. Con noi ha giocato molto finora, questo vi dice quanto sia importante per me. Natan? Abbiamo lavorato in questi 10 giorni, so che siete fissati con lui ma anche gli altri sono pronti. Sono contento che Ostigard ad esempio ha giocato 90′ per due volte in nazionale, voi lo dimenticate ma io no”.

De Laurentiis ha detto che c’è molto da lavorare: “Ha ragione, abbiamo una striscia di 7 gare in 23 giorni e ci sono tante cose da fare o da migliorare anche se giocando ogni 3 giorni hai meno tempo per lavorare. Domani c’è il Genoa che è un’ottima squadra, ritrovo con piacere Strootman, non dobbiamo pensare alle altre gare e alla Champions ma solo al Genoa”.

Garcia non si preoccupa per l’astinenza di Kvara

Kvara non segna da marzo, Garcia spiega: “E’ tornato ieri, ha giocato due gare con la Georgia ma non sono preoccupato. Il gol gli è mancato anche per sfortuna, farà gol e assist basta che stia bene. non era pronto a giocare 90′ con la Lazio ma avendone fatte due in nazionale ha il ritmo gara”.

Nessun caso Lobotka per Garcia

Capitolo Lobotka, per Garcia non esiste nessun caso: “Abbiamo visto un Lobotka cresciuto fisicamente, è stato il migliore a centrocampo con la Lazio, toccherà sempre tanti palloni ma tutti lo conoscono e spesso lo marcano a uomo, dobbiamo adattarci, non è importante che ne tocchi 100 basta che gli altri li tocchino bene. Avere un solo piano è pericoloso