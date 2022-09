Napoli, Giuntoli: "Kvaratskhelia? È giovane, bisogna dargli tempo"

07-09-2022 21:00

È l’uomo del momento in casa Napoli: Kvicha Kvaratskhelia. Quattro reti in cinque partite per il giocatore georgiano, che è stato il grande acquisto del mercato estivo del club partenopeo come dichiarato da Cristiano Giuntoli a Prime Video: “È molto giovane, bisogna dargli anche tempo. Crediamo nelle sue qualità. Lo seguivamo da molto tempo, c’è stata l’occasione e l’abbiamo preso”.

Sul ritorno del Napoli in coppa: “Siamo molto contenti di tornare in Champions, per la proprietà e per i tifosi. Dobbiamo curare ogni dettaglio, ogni palla si può trasformare in qualcosa di importante per gli avversari. Quindi bisogna andare sempre forte”.