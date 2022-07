Napoli, Giuntoli punta al colpo doppio in avanti: il sospetto dei tifosi

26-07-2022 10:36

Fervono le attività di mercato in casa Napoli. Queste sono le ore decisive per definire l’acquisto di Kim Min-jae, il coreano destinato a rimpiazzare il totem Koulibaly al centro della difesa azzurra. Ma non solo: Giuntoli lavora anche per piazzare un ambizioso doppio colpo in attacco. Uno scenario, questo, che paradossalmente preoccupa i tifosi partenopei, perché potrebbe spalancare le porte a un’altra cessione illustre e dolorosa.

Napoli: Simeone o Borja come vice-Osimhem

Il club di De Laurentiis da settimane draga il mercato alla ricerca di un vice-Osimhen destinato a rimpiazzare il partente Petagna (vicino al Monza). Giuntoli ha un tandem di nomi sottolineato in rosso nella sua agenda: Simeone del Verona e Broja del Chelsea; uno dei due potrebbe essere il bomber “di scorta” da consegnare a Spalletti. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il Napoli accarezza l’idea di compiere un ulteriore investimento per rafforzare il reparto offensivo.

Napoli scatenato: anche Raspadori

Sulla “Rosea” di oggi si legge: “Per Petagna al Monza «è ancora tutto da vedere» come ha detto Adriano Galliani. Nell’incastro ci finirebbe dentro anche uno tra Broja e Simeone, nel ruolo di prima alternativa ad Osimhen ma l’arrivo dell’albanese – o in subordine quello del Cholito – non chiuderebbe affatto le porte a Raspadori, anzi nei sogni del Napoli c’è una clamorosa doppietta”.

Idea allettante, ma c’è un però. I tifosi azzurri, infatti, sospettano che la doppia operazione in avanti potrebbe diventare il preludio all’addio di Victor Osimhen, entrato nel radar del Bayern Monaco.

I tifosi temono l’addio di Osimhen

In merito all’ultima indiscrezione di mercato fioccano i commenti sui social; e sono diversi i fan che – dopo le partenze di Insigne, Koulibaly e Mertens – temono di dover salutare anche la stella nigeriana. “Bhe se arrivano entrambi vuol dire che Osimhen parte… che confusione il Napoli sta facendo” scrive preoccupato Vincenzo. “Per arrivare a entrambi venderà: Oshimen, Zielinski, mezzo Ruiz e un quarto di Lozano” ironizza Antonio. Dario, invece, non crede più di tanto ai rumors: “Scommettiamo che non ne arriva nemmeno uno e ci teniamo a Petagna?”.

Rari i commenti all’insegna dell’ottimismo, come quello di Ettore: “Per ora è un mercato da 5, ma se arrivassero Simeone e Raspadori sarebbe da 10”.