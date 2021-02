Napoli, Giuntoli sotto accusa per tre acquisti flop

Ventiquattro tiri in porta a due: è questo il bilancio al termine di Genoa-Napoli in favore della formazione azzurra. Eppure, il risultato non dipende dai tiri, ma dai gol. E il verdetto del campo è stato impietoso con la squadra di Gattuso: due a uno per i rossoblu e traguardo Champions che si allontana. Riflettori puntati, da parte di tifosi e addetti ai lavori, sugli errori sotto porta. Ma anche e soprattutto sui pasticci della difesa.

Napoli, l’editoriale di Chiariello

Nel suo consueto editoriale post gara, il giornalista Umberto Chiariello ha messo sotto accusa il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per tre acquisti flop in difesa: “I numeri sono impietosi, a Marassi abbiamo visto tre difensori indecenti. Maksimovic, Manolas e Rrahmani sono costati complessivamente 76 milioni, eppure si sono fatti mettere in scacco da un 38enne, nonno Pandev. Nessuno in questi anni in Italia ha speso come il Napoli per rinforzare la difesa. La Juventus ha speso 70 milioni ma per un fuoriclasse, De Ligt. Il Napoli ha preso tre calciatori che contro il Genoa sono stati indecenti. Le responsabilità del direttore sportivo sono evidenti, credo che al di là delle dichiarazioni di facciata a fine anno De Laurentiis con Giuntoli opererà un taglio netto”.

Difesa nel mirino, tifosi partenopei scatenati

Per alcuni tifosi la responsabilità principale rimane di Gattuso: “Rrahmani faceva la differenza nel Verona? Non credo perché l’Hellas sta andando benissimo anche quest’anno, ne ha venduti quattro di giocatori fondamentali ma ha tenuto Juric. Maksimovic è scarso una stagione si è una no? Manolas è diventato un brocco? Koulibaly (due anni fa miglior difensore della serie A) è discontinuo? Non si difende coi singoli ci vuole organizzazione difensiva”. Per altri le colpe sono della proprietà: “Non è che il Napoli non spende, il problema è che spende male e si trascina casi irrisolti: com’è che Milik in scadenza è stato tenuto fuori dal campo, mentre Maksimovic le gioca quasi tutte e combina guai quasi sempre?”.

