Napoli-Granada, Gattuso: "Abbiamo la forza per ribaltare il risultato"

In vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha fatto il punto sugli infortunati: “Non faccio il dottore, ma l’allenatore. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno grandissimo minutaggio ma abbiamo bisogno di loro – le sue parole a Sky Sport – Osimhen resterà fuori, Mertens lo portiamo, si è allenato e ha fatto la rifinitura con la squadra. Lo valuteremo, ma sta da tanto tempo fuori e non ha grande minutaggio nelle gambe, avrà al massimo 20 minuti. Politano centravanti? Vedremo, non voglio dare vantaggi. Può giocare anche Elmas attaccante”.

Dopo il 2-0 subito all’andata, il Napoli è chiamato all’impresa: “Non bisogna partire morbidi come abbiamo fatto nella prima mezz’ora dell’andata, poi abbiamo preso le misure e abbiamo sofferto molto meno. Ci vogliono motivazioni e voglia, bisogna giocare con un mordente diverso. Qualificazione? Dobbiamo crederci, abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza. Tanti sono stanchi, ma abbiamo la forza per poter ribaltare il risultato. Vedo voglia nei ragazzi, sanno che stiamo attraversando un momento negativo e che devono dare qualcosa in più”.

OMNISPORT | 24-02-2021 14:04