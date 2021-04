Napoli, i tifosi hanno un dubbio: così diventa difficile farlo

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso sbancano lo Stadio Grande Torino grazie alle reti ravvicinate di Bakayoko e Osimhen. Sono sufficienti 13′ al Napoli per regolare 2-0 la pratica Torino e agganciare la Juventus in classifica. I tifosi partenopei esultano e non manca chi inizia a dubitare che cambiare allenatore nella prossima stagione possa essere la scelta più saggia.

Torino-Napoli e i tifosi… della Juve

Al 10′ Bakayoko si inventa un gran gol fulminando Sirigu dalla distanza. Al gol del centrocampista francese, i tifosi che molto spesso lo avevano criticato, possono finalmente esultare. Tanti i commenti di incredulità. c’è chi rispolvera il meme di Matteo Renzi e twitta: “Ha segnato Bakayoko. First reaction: Shock“, e chi scrive: “Se segna pure Baka allora arriviamo secondi”, “Non se l’aspettavano neanche loro!“, “Se pure il vituperato Bakayoko fa gol del genere inizio a crederci”.

Passano poco più di 2′ e la fuga di Osimhen vale il raddoppio anche grazie alla deviazione di Bremer. In tanti esultano, e qualcuno ricorda i tempi di Mai dire gol: “Il golllonzo di Osimhen degno della Gialappa’s Band!!!”. C’è poi chi non disdegna di irridere gli juventini e scrive: “Victor, 0-2: Forza ragazzi, mandiamoli in trasferta a Ludogorets… Tanto non vincono nemmeno l’Europa League“.

E il maggior numero di commenti arriva proprio dai tifosi di fede juventina, che vedono in bilico la qualificazione alla Champions League e non mancano di criticare l’atteggiamento del Torino: “Ehhh Cairo nemmeno troppo velatamente ha dato istruzioni…” e ancora: “Gattuso che ci butta fuori dalla Champions League, il colmo”, “Manco a sperarci in un regalino eh”.

Torino-Napoli, tra gol sprecati e richieste a De Laurentiis

A inizio ripresa, la bella giocata di Ansaldi trova sulla sua strada la grande risposta di Meret e i tifosi ringraziano il portiere: “Bravo Alex!!!”, “Meret, grandissimo, e poi c’è ancora gente che lo critica”. Al 60′ Insigne va a un passo dal tris, ma la sua conclusione si stampa sul palo che salva Sirigu e scatena la frustrazione dei tifosi partenopei: “È tornato il nostro amico palo 2 su 2”, “La maledizione del palo continua…”, non manca poi chi sottolinea la grande giocata del capitano: “Mamma mia, che gol che stava facendo Insigne”, “Che campione Lorenzo! Inchinatevi”. Nel finale il Napoli spreca l’inverosimile e i tifosi non mancano di sottolinearlo: “ma quanti sprechi????”, “Noooooo”, e ancora: “Ma in che senso non stiamo 8 a 0?”, “Il terzo goal non vuole proprio entrare”.

Arriva poi qualche critica a Gattuso, soprattutto per i cambi, ma tanti sono anche i messaggi che chiedono la conferma del tecnico per la prossima stagione: “Lo dico, anzi lo ripeto, per me Gattuso merita un altro campionato. Non so come finiremo questo, ma certamente avere la squadra al completo a disposizione, è un’altra vita, per lui e per noi”, c’è chi attacca De Laurentiis: “De Laurentiis mandi via Gattuso, non capisci niente di calcio” e chi torna sui suoi passi: “La crisi invernale del Napoli potrebbe essere stata anche colpa di Gattuso, ma sta diventando sempre più scomodo giustificare il suo esonero a fine stagione”.

