Napoli, i tifosi non dimenticano: “Parlava di rispetto”

L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli sta per arrivare alla conclusione. Alla fine di questo campionato l’ex allenatore del Milan lascerà la Campania anche se dovesse riuscire a centrare il traguardo Champions League. E nelle ultime ore molte testate giornalistiche ha rivelato che il tecnico avrebbe già trovato la prossima destinazione firmando per due anni alla Fiorentina per circa 2 milioni di euro a stagione con un opzione per il terzo.

Concentrati sulla Champions

In questo momento in casa Napoli tutta l’attenzione sembra essere riversata sul tentativo d provare a centrare l’obiettivo stagionale: quello della qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Non sarà un’impresa semplice visto che nelle prossime due gare Insigne e compagni si troveranno di fronte Inter e Lazio.

Nelle ultime settimane però, una volta recuperati i tanti infortunati, la squadra di Rino Gattuso sembra aver cominciato a ingranare trovando la giusta continuità di risultati. Vittorie arrivate nel silenzio più totale visto che dura ormai da mesi il silenzio stampa della società, e quindi lo stesso Gattuso non ha mai potuto parlare alla stampa del momento che stanno vivendo gli azzurri né delle sue intenzioni per il futuro.

Social infuriati: “Parlava di rispetto”

La notizia di Gattuso sulla panchina della Fiorentina con accordo economico già trovato fa infuriare tanti tifosi del Napoli. Il tecnico calabrese, infatti, era stato molto esplicito prima del silenzio stampa accusando la società di aver agito alle sue spalle parlando con altri allenatori ma ora i tifosi gli rinfacciano quelle parole: “Una persona seria dovrebbe dire a Rino ‘ma la storia della mancanza di rispetto come si mette’?” Scrive Ross.

Ma c’è chi si lamenta del tempismo di questa notizia in un momento in cui il Napoli è ancora in lotta per un traguardo importante: “I tempi della comunicazione sono sbagliati. C’è tanto da giocare e giocarci ancora”. Mentre c’è chi fa notare che la scelta Fiorentina potrebbe rivelare molto complicata: “Gattuso ha una incredibile propensione a cacciarsi nei guai. Da sempre”.

SPORTEVAI | 17-04-2021 08:57