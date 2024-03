Napoli, il Barcellona nei guai: Xavi perde due giocatori chiave, ora i tifosi azzurri ci credono

Il club catalano ufficializza gli infortuni di De Jong e Pedri, che di sicuro salteranno il ritorno degli ottavi di finale di Champions: dopo la vittoria sulla Juventus i partenopei sperano nell’impresa

04-03-2024 16:03

Se il 6-1 al Sassuolo aveva restituito il sorriso ai tifosi del Napoli, il 2-1 alla Juventus gli ha ridato l’entusiasmo e la notizia arrivata oggi da Barcellona riesce addirittura a far sognare i supporter azzurri in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il tecnico dei catalani Xavi hanno perso per infortunio De Jong e Pedri, che salteranno il match con il Napoli.

Il Napoli ritrova l’ottimismo in vista della Champions League

Si respira ottimismo in casa Napoli e non solo per la buona prestazione e per la vittoria ottenuta sulla Juventus in campionato. I tifosi azzurri hanno ritrovato l’entusiasmo e anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ora viene visto con maggiore ottimismo: a contribuire a questo stato d’animo anche una notizia arrivata oggi da Barcellona.

Champions, Barcelona contro il Napoli senza De Jong e Pedri

Nella gara al Montjuic del prossimo 12 marzo, infatti, il Barcellona non potrà schierare De Jong e Pedri: due dei giocatori di maggiore talento a disposizione di Xavi si sono infatti infortunati nella partita disputata ieri al San Mames contro l’Athletic Bilbao. A comunicarlo in via ufficiale è stato proprio il Barça: De Jong ha rimediato una distorsione al legamento collaterale esterno della caviglia destra, mentre Pedri ha riportato una lesione al retto femorale della coscia destra. Entrambi saranno assenti contro il Napoli.

Champions, i tifosi del Napoli credono nei quarti

Proprio De Jong e Pedri erano stati tra i migliori del Barcellona, insieme a Gundogan e Lewandowski, nella gara di andata pareggiata dal Napoli al Maradona (1-1). La loro assenza, secondo i tifosi azzurri, è sicuramente un punto a favore della squadra di Calzona. “De Jong e Pedri sono stati un problema all’andata, non averli di fronte ci aiuterà”, il commento di MaxN su X. “Certo che Calzona, al di là del gioco ridato alla squadra, è anche fortunato”, aggiunge Pedro76. “Non vorrei esagerare, ma se vinciamo a Barcellona possiamo addirittura salvare la stagione”, si esalta Marcus.