Napoli, il clamoroso dietrofront infiamma i social

Un amore durato giusto un paio di giorni. Il rapporto tra il Napoli e Sergio Conceicao sembra già terminato ben prima di cominciare. Il Corriere dello Sport, che per prima aveva lanciato la notizia sul possibile arrivo del tecnico portoghese, rivela oggi che ci sarebbero stati problemi legati al contratto e che dunque la trattativa si sarebbe bruscamente interrotta.

La rivelazione del Corriere

Secondo la testata giornalistica sportiva tutto sarebbe accaduto nel corso della notte con le distanze tra le due parti che si sarebbero dilatate e con il presidente De Laurentiis che avrebbe deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo che era già tutto pronto per l’annuncio del nuovo tecnico. Ora tornano a farsi strade le ipotesi che portano a Galtier, Spalletti e anche a Simone Inzaghi che potrebbe lasciare la Lazio.

L’ironia dei tifosi sui social

La notizia genera un’ondata di ilarità sui social con il giornalista Fabrizio Biasin che prende di mira il presidente De Laurentiis prendendo spunto dal tweet che ha annunciato l’addio di Gattuso: “Caro Sergio, sono felice di aver trascorso quasi due giorni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”.

Media sotto attacco

Molti tifosi però prendono di mira il Corriere dello Sport e il suo direttore Ivan Zazzaroni: “Praticamente il Corriere su Conceicao ha fatto tutto da solo. Prima ha lanciato la bomba in solitaria contro tutti e poi l’ha smentita. In meno di 24 ore. Grandi”. E ancora: “E’ l’ennesima cantonata del Corriere dopo Sarri alla Roma al 100%, ci delizia con un’altra perla sportiva” e “Oggi è stata l’ultima mattinata della mia vita in cui ho acquistato il Corriere dello Sport. E’ imbarazzante dire il giorno prima che Conceicao ha firmato un biennale e oggi l’accordo è saltato”.

Le alternative per la panchina

Ora che l’affare Conceicao sembra ormai tramontato, in casa Napoli si continua a pensare al futuro e al prossimo allenatore. I tifosi continuano a fare il nome di Massimiliano Allegri, anche se dopo la mancata qualificazione in Champions sembra molto improbabile. Rimangono nomi gettonati quelli di Luciano Spalletti e del francese Christophe Galtier. Mentre c’è chi tra i tifosi continua a guardare al passato e punta sul ritorno di Benitez o di Maurizio Sarri.

SPORTEVAI | 25-05-2021 13:31