Tira una brutta aria attorno al Napoli, alla stragrande maggioranza dei tifosi non sta piacendo affatto (eufemismo) questa campagna di “rafforzamento” del club azzurro, che ha visto partire Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly, non ancora sostituiti da campioni dello stesso calibro. Tra le poche certezze rimaste c’è Osimhen, ma le voci relative a un possibile colpo dal Chelsea – paradossalmente – rischiano di far vacillare pure la posizione del centravanti nigeriano.

Napoli forte su Broja, attaccante consigliato da Reja

Il Napoli, infatti, ha fatto passi in avanti per Armando Broja, attaccante albanese di proprietà dei Blues. Scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport: “Da almeno un anno, il presidente De Laurentiis segue la crescita del centravanti nato in Inghilterra, che ha scelto la maglia dell’Albania: a consigliarglielo il ct Edy Reja che lo ha fatto esordire due anni fa. Il Napoli lo aveva identificato come alternativa a Osimhen nel caso per il nigeriano fosse arrivata una proposta ‘indecente’. Ma ora De Laurentiis sta maturando di prenderlo subito. Perché in Premier si è mosso il West Ham e non solo. Dunque o l’operazione si fa adesso (almeno 25 milioni) o diventerà qualcosa di irraggiungibile per un club italiano”.

Se arriva Broja, che fine fa Osimhen? Gli scenari

Considerato che Petagna è vicinissimo al trasferimento al Monza e che al suo posto è pronto il ‘Cholito’ Simeone, diventa difficile immaginare tre big del calibro di Osimhen, dell’argentino e dello stesso Broja alternarsi per una sola maglia. Molti temono l’effetto domino innescato dal trasferimento di Lewandowski al Barcellona: il Bayern potrebbe presentare una ricca offerta al Napoli per Osimhen, ma anche se dovesse optare per altri attaccanti (come Kane del Tottenham) “rifornirebbe” di montagne di euro un’altra potenziale acquirente del nigeriano.

Tifosi Napoli preoccupati: le priorità sono altre

Più che provocare esaltazione, insomma, il possibile colpo Broja sta indispettendo ancor di più i tifosi partenopei. Scrive Mino su Twitter: “Mmmm… Tutto sto interesse per Broja…occhio a Osimhen all’Oktoberfest“. Edo è lapidario: “Con la voragine in difesa e nel mezzo della finta trattativa per Dybala, ecco spuntare 25 milioni per l’inutile Broja“. Opinione condivisa da molti: “Difensore subito, a che serve un altro centravanti? Forsa va via pure Osimhen per caso?”. E ancora: “Basta con le giovani scommesse, ora i soldi per puntare a solide realtà il Napoli ce li ha”.

