Napoli, il futuro di Spalletti spaventa i tifosi: ecco dove potrebbe andare

Il futuro di Spalletti sembra sempre più lontano da Napoli: gli scenari e le possibili destinazioni del tecnico che si prepara ad alzare al cielo del Maradona la coppa Scudetto.

20-05-2023 12:00

Il prossimo 4 giugno avrà la possibilità di alzare finalmente al cielo del Maradona la coppa dello Scudetto, il traguardo tanto atteso e agognato. E, paradossalmente, potrebbe essere quello il suo ultimo atto da allenatore del Napoli. Tra Luciano Spalletti e il club azzurro c’è aria di divorzio. L’incontro di venerdì scorso con De Laurentiis e l’uomo dei contratti, Chiavelli, è stata una cena delle beffe, più che degli accordi. Tutto sembra portare all’addio.

Spalletti e le frizioni con De Laurentiis

Quella tra il tecnico toscano e il presidente del Napoli, in fondo, è storia che riporta sul palco canovacci già noti. Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso: tutti, dopo un avvio di rapporto folgorante, si sono lasciati in modo più o meno turbolento col boss azzurro. Anche con Spalletti, molto probabilmente, finirà alla stessa maniera. Tanto che i tifosi partenopei, seppur perplessi per la possibile partenza del tecnico del terzo scudetto, sognano già un successore all’altezza: Klopp, Conte, De Zerbi, Italiano i nomi più gettonati.

Ciao Napoli: che ne sarà di Spalletti?

Già, ma invece Spalletti che farà? Non è un mistero che il tecnico toscano sia sul taccuino di diversi club di Premier League. Ma potrebbe continuare ad allenare in Italia. Soprattutto in caso di approdo di Giuntoli alla Juventus. Lo scrive il quotidiano La Repubblica: “Attenzione però: su Spalletti c’è anche la Juventus. Idem per il ds Cristiano Giuntoli: si è promesso ai bianconeri ma è ancora vincolato al club azzurro, che non lo libera. La realtà è fatta di contratti: quello di Spalletti è stato stipulato due anni fa, ora scade nel 2024 e il tecnico ha rifiutato la proposta di estenderlo al 2025 a 3,5 milioni più bonus”. Altra ipotesi suggestiva: Roma. Spalletti si è lasciato male con città e tifosi. L’idea di tornare e chiudere un cerchio lo stuzzica.

Il futuro del tecnico e le ansie dei tifosi

E i tifosi del Napoli? Non sono pochi quelli che stanno con Spalletti. “Se davvero Spalletti ha il sesto ingaggio della serie A tra gli allenatori non fa bene a scappare: fa benissimo”, scrive Massimo. Altri invece sono meno concilianti: “Sembra un film: vinci e scappa”. L’ipotesi Juve sconcerta parecchi: “Dallo scudetto alla serie B? Mamma mia che brutta fine sarebbe”. All’ipotesi Roma non vuol pensare proprio nessuno: “Mi rifiuto di credere che Spalletti possa fare una fesseria tanto grande”.