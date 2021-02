Napoli, il gesto che fa infuriare i tifosi: Non sei uomo

La difesa ballerina del Napoli è stata presa di mira non da oggi: i due gol con cui l’Atalanta nel primo quarto d’ora ha dato il suo personalissimo “buonasera, benvenuti a Bergamo” agli azzurri portano dietro palesi responsabilità della retroguardia parteopea che ha ballato in più di un’occasione. Principale bersaglio dei tifosi è stato Maksimovic, non nuovo a prestazioni deludenti ma sui social c’è un altro difensore che è stato massacrato e non solo per demeriti sportivi.

Hysaj uscendo rifiuta di dare la mano a Rrahmani

Quel gesto, immortalato anche dalle telecamere Rai, l’hanno notato tutti. Costretto ad un uscire per infortunio (oggi il Napoli ha fatto sapere che si tratta di un risentimento al polpaccio) Hysaj nel lasciare il campo era stato avvicinato dal compagno di squadra Rrahmani che gli voleva dare la mano ma l’albanese l’ha ignorato proditoriamente, rifiutando il “cinque” e andando via senza salutare neanche Gattuso e il suo vice Riccio.

I tifosi attaccano Hysaj

Sui social i tifosi sono scatenati nei confronti del terzino, già poco amato per le sue prestazioni: “Guardate i gesti a mani tesi (a indicare “che ca… fai”!?) di tutti i compagni della difesa verso Hysaj!” o anche: “ma che uomo di m… devi essere per non salutare un compagno che ti tende la mano al momento dell’uscita?!? Ma va tutto bene, colpa degli infortuni, le assenze, il covid, la sfortuna” e infine: “La scena del non dare il “cinque “ è la foto del momento.. Se volete potete, avete capacità e qualità, ma prima bisogna essere uomini”.

SPORTEVAI | 11-02-2021 10:33