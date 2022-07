29-07-2022 09:21

I tifosi del Napoli hanno vissuto un’estate molto movimentata e per il momento ancora priva di un colpo di mercato in grado di farli entusiasmare. La speranza Dybala si è subito spenta con il giocatore che ha scelto la Roma e Mourinho come sua prossima avventura e per i partenopei le ambizioni sembrano essersi notevolmente ridotte.

Napoli: un’estate che sa di rivoluzione

Quella del Napoli è stata una sessione di calciomercato decisamente inedita. Mai come in quest’estate i tifosi partenopei hanno visto radicalmente trasformare la squadra in vista della prossima stagione. Tanti veterani hanno lasciato il team con il presidente De Laurentiis che ha dato vita ad un deciso cambio di strategia. Via Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly: gli azzurri ripartono da un gruppo giovane ma con poche certezze.

Napoli: il tentativo per Giacomo Raspadori

Nelle ultime ore però a ridare linfa alle ambizioni azzurre sono arrivate le voci riguardanti Giacomo Raspadori. A confermare che qualcosa bolle in pentola è stato l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, che in un’intervista ha confermato l’interesse del Napoli per il giovane attaccante Raspadori. Dopo aver ceduto Scamacca, i neroverdi non hanno bisogno di ulteriori cessioni ma le ambizioni del giovane attaccante potrebbero spingerlo ad accettare la corte del Napoli.

Secondo l’esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe già trovato un accordo con il calciatore per il suo ingaggio; una mossa che avrebbe spinto il Sassuolo a rispondere con una proposta di rinnovo. La parte più complicata della trattativa è quella con il Sassuolo che come ben noto tende a valutare molto bene i suoi gioielli.

Napoli: per i tifosi si riaccende la speranza

Le voci di mercato su Raspadori sembrano aver riportato un po’ di entusiasmo tra i tifosi del Napoli, decisamente abbattuti dopo la cessione di Koulibaly e l’addio di Mertens. “Se il Napoli chiude per Raspadori, Simeone e uno tra Kepa e Navas è più forte dell’anno scorso”, sentenza Vincenzo. Mentre Partenopeo prova a tenere a freno l’entusiasmo: “Credo che non bisogna eccedere con l’entusiasmo né con il disfattismo. Se arrivassero questi giocatori ce la possiamo giocare fino alla fine come l’anno scorso”. Mentre Andrea non ci crede: “Per me quella di Carnevali è solo una sceneggiata. Raspadori non ce lo daranno. Ma ovviamente sarei molto felice di sbagliarmi”.

