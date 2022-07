Napoli, lo show di Kim è virale ma spunta il giallo sui pantaloncini

28-07-2022 11:20

C’è voluta una lunga trattativa per portarlo a Napoli, un affare dai contorni laboriosi e travagliati che ne hanno messo più volte a rischio l’effettivo compimento. Alla fine, però, Kim Min-Jae è approdato in azzurro. Dopo aver salutato il Fenerbahce e dopo aver declinato l’offerta del Rennes del suo ex tecnico Bruno Genesio, che a un certo punto sembrava averlo ormai in pugno, il roccioso difensore coreano ha scelto e voluto fortissimamente il Napoli. E, a giudicare dalle prime immagini in gruppo, ci ha messo poco a entrare nel cuore di compagni e tifosi.

Napoli, Kim si scatena sulle note di Gangnam Style

Il club partenopeo, attraverso il proprio account su Twitter, ha girato un video diventato immediatamente virale, in cui si può apprezzare Kim in una vertiginosa performance danzante a cena in ritiro. Accompagnato dai cori e dal battimani dei nuovi compagni, il nuovo difensore del Napoli ha improvvisato un’esibizione stile PSY sulle note di Gangnam Style, che ha raccolto in poche ore quasi un milione e mezzo di visualizzazioni. Ironico il commento del social media manager azzurro: “Buonanotte dal nostro ritiro. Kim fa fatica ad integrarsi…”.

Kim come Koulibaly? Il mistero dei pantaloncini 26

Il riferimento è al fatto che il calciatore mastichi solo un po’ di inglese e parli fluentemente solo il coreano, con tanto di timori legati al suo inserimento in gruppo. Ansie subito spazzate via dallo spirito e dalla goliardia con cui Kim si è lanciato nella sua nuova avventura partenopea. Piuttosto, c’è un piccolo mistero legato al suo abbigliamento. L’ex Fenerbahce, infatti, ha scelto il 3 come numero di maglia. Nel video in questione, però, indossa pantaloncini e maglietta numero 26: quelli del suo illustre predecessore, Kalidou Koulibaly, recentemente passato al Chelsea.

Simpatia senza confini: Kim è già un idolo azzurro

Sui social è tutto un fiorire di commenti entusiasti per la performance del coreano. “È già mio fratello”, scrive GA7. “Già ti amo Kim“, esagera IlCola1. Andrea nota subito la stranezza e si lecca i baffi: “Pantaloncino numero 26”. “Se è forte quanto è simpatico abbiamo pescato il nuovo Beckenbauer“, l’augurio di Barrel Rider. Franco invece loda la sfrontatezza del nuovo arrivato: “Grandeeeeeee Kim senza paura la tuta del 26!!!”. Mentre Giuseppe lancia addirittura una richiesta: “Domani deve cantare una canzone neomelodica eh”.

