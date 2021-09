Napoli, il rientro di Ospina scatena l'ironia dei tifosi

Sabato 11 settembre David Ospina sarà regolarmente in campo con la maglia del Napoli nella partita contro la Juventus in programma al Diego Armando Maradona. Tuttavia il portiere colombiano rientrerà in Italia solo nella tarda serata di venerdì, dettaglio che ha scatenato l’ironia e al tempo stesso la rabbia dei tifosi partenopei sul web.

Ospina a Napoli solo venerdì sera

A dare la notizia circa l’ora dell’arrivo di Ospina a Napoli è stato il giornalista Carlo Alvino con un post pubblicato su Twitter. “Ospina sabato sarà regolarmente in campo ma il suo arrivo a Napoli è previsto solo nella tarda serata di venerdì. Non prima”, ha twittato Alvino, provocando un gran numero di commenti, molti dei quali scherzosi, da parte dei suoi follower.

“Carlo, Ospina atterra direttamente a Piazzale Tecchio?”, domanda Quinto Senso citando il nome della piazza su cui affaccia il Maradona. “Infiltrazioni ma di caffè per Ospina prima della partita”, aggiunge Marco. “Avrà sì e no il tempo di una dormita”, sottolinea Anna. Per Franco, invece, “ADL potrebbe farlo atterrare direttamente al Maradona, sai che spettacolo…”.

Tifosi preoccupati

Altri supporter azzurri, invece, si mostrano polemici per le condizioni in cui il portiere colombiano si presenterà all’ex San Paolo. “Il guaio è che, volando dal Sud America all’Italia, le ore di fuso orario si aggiungono anziché togliersi. Ciò peggiora le cose”, evidenzia SoloNapoli. “Ricordiamoci che viaggiano in business class… possono fare sto sacrificio!”, ribatte Miky. FNS, invece, si accontenta: “Va bene Ospina anche mezzo addormentato… l’importante è che non giochi Marfella”.

SPORTEVAI | 09-09-2021 11:56