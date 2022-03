Napoli in vendita? Il gesto di De Laurentiis che alimenta le voci

06-03-2022 11:02

Il Napoli di Spalletti è impegnato nello sprint scudetto, ma si susseguono le voci relative al futuro del club. Aurelio De Laurentiis è rimasto l’unico presidente privato tra le big della A, campionato ormai dominato da maxi consorzi, da fondi e grandi aziende straniere. Quasi tutte le squadre di vertice hanno grandi strutture alle spalle, dalla Juve (Exor) all’Inter (Suning), dal Milan (Elliott) all’Atalanta (Pagliuca), mentre proprietà internazionale hanno altre big come la Roma (Friedkin) o la Fiorentina (Commisso).

Repubblica: banche d’affari tengono d’occhio il Napoli

Il Napoli rappresenta una singolare eccezione nel variegato panorama del calcio italiano, dunque. Ma questo non vuol dire che non sia nel mirino di grandi gruppi d’investimento. Scrive Repubblica: “Banche d’affari osservano. Propongono contatti con fondi stranieri sperando di trattare. Sarebbe il decimo in serie A da parte di capitali esteri. Ma De Laurentiis può prendere tempo. Preliminare è la decisione sul destino del Bari, ha assorbito già una ventina di milioni, 51 dipendenti senza vincere”.

De Laurentiis al San Nicola per Bari-Virtus Francavilla

Proprio a Bari, allo stadio San Nicola, è stato avvistato il patron azzurro alla vigilia di Napoli-Milan. Prima della sfida scudetto, è andato a gustarsi una partita che ha avvicinato ulteriormente i galletti alla B (2-1 il risultato). La motivazione ufficiale della presenza del patron azzurro in Puglia? Il compleanno del figlio Luigi, suo reggente alla presidenza del club biancorosso. Ma le voci si rincorrono. E se, messo alle strette dalle norme contro le multiproprietà della Figc, De Laurentiis decidesse di vendere il Napoli e di proseguire proprio col Bari?

Elogi e critiche dai tifosi del Napoli a De Laurentiis

Sul web il gesto di De Laurentiis non è passato inosservato. “Speriamo che rimaga a Bari“, l’auspicio di Mario. “Evidentemente ha trovato la sua dimensione”, la considerazione di Mena. Ma sono in tanti a dissentire. “Che dire, allora Napoli merita grandi presidenti come Naldi e Corbelli“, punge Cosimo. “Anche in questo giorno così importante state sempre a criticare secondo me chi lo fa non è veramente un tifoso del Napoli“, si sfoga Lina. Mentre Pasquale ha un auspicio: “Tra due anni De Laurentiis dovrà decidere per forza: spero solo che faccia gli interessi del Napoli, non solo i suoi”.

