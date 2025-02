Napoli-Inter, la challenge dei “maranza” per la sfida scudetto: allarme sicurezza in città, la preoccupazione delle istituzioni

Una sfida ad alta tensione per la classifica che rischia di diventare una preoccupazione anche per l’ordine pubblico: le provocazioni via social mettono in allarme la città e il calcio potrebbe essere solo un contorno

Ormai non è più una questione legata al calcio e alle dispute tra diverse tifoserie. L’ultimo allarme per la sicurezza intorno alle partite arriva dai social e dai cosiddetti gruppi “maranza” che hanno lanciato una challenge in vista del match di campionato tra Napoli e Inter in programma domani alle ore 18.

La provocazione sui social

I gruppi “maranza” stanno facendo discutere e preoccupare da tempo ma fino a questo momento sono rimasti alla lontana dal mondo del calcio. Ora sembrano voler fare il loro ingresso in occasione della sfida scudetto tra Napoli e Inter. Nei giorni scorsi sono iniziate le provocazioni via social con l questione che è stata immediatamente monitorata dalla polizia che ha cominciato a controllare i social e i siti su cui si organizzano i tifosi.

La challenge arriva da Torino con un giovane streamer della città piemontese che ha lanciato la sfida al Sud: “Stiamo chiamando tutti i maranza per scendere giù al Sud. Vi faremo vedere la vita reale, non i film e le fantasie”. Il 24enne di origini torinesi è conosciuto da tempo sui social per questo tipo di provocazioni.

La preoccupazione delle istituzioni

Potrebbe trattarsi semplicemente di qualche bravata social ma in vista di un appuntamento così importante come la sfida scudetto tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi (oggi entrambi sono intervenuti in conferenza per parlare del momento di Napoli e Inter) nessuno vuole correre rischi. Il primo a lanciare l’allarme è stato il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli: “Sono sfide inquietanti e da monitorare. Ho già allertato le autorità locali e nazionali perché al di là della veridicità o meno dii queste inquietanti sfide social, si sta creando un clima pesantissimo intorno a questa partita. Un clima che viste le premesse potrebbe sfociare anche in azioni violente e di guerriglia che bisogna assolutamente evitare con una maggiore presenza delle forze dell’ordine”.

Chi sono i maranza

Quello dei maranza è un fenomeno giovanile che si è diffuso molto nelle grandi città nel corso degli ultimi anni. Si tratta di gruppi di ragazzi adolescenti che adotta uno stile di vita e di abbigliamento ben preciso che fa riferimento soprattutto alla cultura della musica trap. Per molti rappresentano una ribellione giovanile che nasce in particolare modo dalle periferie delle grandi città, di giovani alla ricerca di affermarsi all’interno dello scacchiere sociale.