Probabili formazioni della 27a giornata: Napoli-Inter i dubbi di Conte e Inzaghi; la Juve cambia qualcosa davanti

Serie A 2024-25, 27° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La 27esima giornata probabilmente dirà tutto o quasi sulla corsa scudetto. Napoli-Inter, ossia la sfida tra le due prime della classe, suona come un vero e proprio crocevia sulla strada del tricolore. A livello di formazioni il Napoli deve rinunciare a due elementi importanti come Anguissa e Neres e al loro posto Conte dovrebbe puntare su Billing e Raspadori in un 3-5-2 piuttosto speculare a quello dell’Inter che da canto suo non avrà Sommer e Darmian ma dovrebbe rimettere Thuram al centro dell’attacco. L’Atalanta gioca in casa contro il Venezia e dovrebbe puntare tutto sull’estro di Lookman in avanti. Milan-Lazio è invece la partita che potrebbe segnare l’addio precoce di Conceicao alla panchina rossonero, in caso di sconfitta. I milanesi non sono in grande condizione e ospitano invece una Lazio apparsa bella e sfortunata in Coppa Italia contro l’Inter. Per i romani defezione grave l’assenza di Castellanos. Nella partita del lunedì infine la Juve ospita il Verona in preda alla solita crisi di identità: Motta ovviamente non cambierà modulo, ma solo gli interpreti rispetto alla orribile prestazione di mercoledì. Si prospetta l’accoppiata Koop-Locatelli in mezzo al campo e Vlahovic in avanti supportato da Conceicao e Yildiz.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 28 Febbraio 2025 ore 20:45 Fiorentina 4-2-3-1 Lecce 4-2-3-1 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) D. Cataldi (32) R. Mandragora (8) N. Zaniolo (17) N. Fagioli (44) F. Parisi (65) L. Beltrán (9) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari W. Falcone (30) Danilo Veiga (17) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) F. Guilbert (12) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) Tete Morente (7) H. Rafia (8) L. Banda (22) N. Krstović (9) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, Pablo Marí, M. Moreno, M. Pongračić, J. Harder, C. Ndour, T. Rubino, M. Caprini C. Früchtl, J. Samooja, Tiago Gabriel, Kialonda Gaspar, M. Sala, M. Berisha, M. Kaba, Y. Ramadani, R. Burnete, K. N’Dri, J. Karlsson, A. Rebić Squalificati A. Richardson - Termina il 01-03-2025 - Indisponibili A. Guðmundsson - Infortunio alla schiena - Rientra il 31-03-2025 , M. Kean - Altro, A. Colpani - Infortunio al piede - Rientra il 03-03-2025 F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 , S. Pierotti - Distorsione alla caviglia Sabato 1 Marzo 2025 ore 15:00 Atalanta 3-4-2-1 Venezia 3-5-1-1 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) S. Posch (5) B. Djimsiti (19) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) M. de Roon (15) Éderson (13) D. Zappacosta (77) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Probabili titolari A. Radu (28) A. Marcandalli (16) J. Idzes (4) Fali Candé (2) A. Zerbin (24) I. Doumbia (97) G. Busio (6) Kike Pérez (71) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) M. Marić (99) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, T. Del Lungo, R. Tolói, M. Brescianini, J. Cuadrado, M. Palestra, M. Pašalić, M. Ruggeri, L. Samardžić, I. Sulemana, D. Vavassori, V. Vlahović M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, R. Haps, J. Schingtienne, F. Zampano, M. Šverko, B. Bjarkason, C. Conde, A. Duncan, S. El Haddad, J. Yeboah, D. Fila, C. Gytkjær Squalificati - - Indisponibili G. Scamacca - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-06-2025 , I. Hien - Infortunio all'inguine - Rientra il 10-03-2025 , G. Scalvini - Infortunio alla spalla - Rientra il 30-06-2025 M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , F. Stanković - Infortunio al ginocchio - Rientra il 28-04-2025 , R. Sagrado - Infortunio alla coscia - Rientra il 02-03-2025 Sabato 1 Marzo 2025 ore 18:00 Napoli 3-5-2 Inter 3-1-4-2 Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Politano (21) P. Billing (15) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) L. Spinazzola (37) R. Lukaku (11) G. Raspadori (81) Probabili titolari Josep Martínez (13) B. Pavard (28) F. Acerbi (15) A. Bastoni (95) H. Çalhanoğlu (20) D. Dumfries (2) F. Dimarco (32) N. Barella (23) H. Mkhitaryan (22) M. Thuram (9) L. Martínez (10) Riserve N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, Juan Jesus, M. Olivera, B. Gilmour, L. Hasa, C. Ngonge, N. Okafor, G. Simeone A. Calligaris, A. Taho, Y. Bisseck, S. de Vrij, K. Asllani, D. Frattesi, P. Zieliński, M. Arnautović, M. Taremi Squalificati - - Indisponibili P. Mazzocchi - Lesione al polpaccio - Rientra il 31-03-2025 , F. Anguissa - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-03-2025 , David Neres - Infortunio alla coscia - Rientra il 20-03-2025 Y. Sommer - Infortunio alla mano - Rientra il 17-03-2025 , M. Darmian - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , R. Di Gennaro - Infortunio alla mano - Rientra il 02-03-2025 , Carlos Augusto - Lesione al polpaccio, V. Carboni - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 Sabato 1 Marzo 2025 ore 20:45 Udinese 4-4-2 Parma 4-3-3 Probabili titolari D. Padelli (93) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) H. Kamara (11) F. Thauvin (10) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) J. Ekkelenkamp (32) A. Sánchez (7) L. Lucca (17) Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) B. Balogh (4) L. Valenti (5) E. Valeri (14) M. Keita (16) N. Estévez (8) S. Sohm (19) D. Man (98) A. Bonny (13) M. Cancellieri (22) Riserve E. Piana, K. Ehizibue, L. Giannetti, C. Kabasele, J. Zemura, A. Atta, Rui Modesto, S. Pafundi, M. Payero, Oier Zarraga, Iker Bravo, K. Davis, Brenner E. Corvi, R. Marcone, M. Løvik, G. Leoni, D. Camara, A. Hainaut, P. Almqvist, A. Haj Mohamed, J. Ondrejka, M. Pellegrino Squalificati - - Indisponibili M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 , R. Sava - Infortunio alla mano M. Đurić - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-03-2025 , Hernani - Infortunio alla coscia, Y. Osorio - Infortunio alla schiena, A. Benedyczak - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-05-2025 , Adrián Bernabé - Infortunio all'inguine - Rientra il 31-03-2025 , V. Mihăilă - Infortunio alla coscia, G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 Domenica 2 Marzo 2025 ore 12:30 Monza 3-4-2-1 Torino 4-2-3-1 Probabili titolari S. Turati (30) S. Leković (3) A. Izzo (4) T. Palacios (22) Pedro Pereira (13) A. Bianco (42) K. Urbański (8) G. Kyriakopoulos (77) P. Ciurria (84) Dany Mota (47) S. Ganvoula (35) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) M. Pedersen (16) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) C. Biraghi (34) S. Ricci (28) C. Casadei (22) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) E. Elmas (11) A. Sanabria (9) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, A. Brorsson, L. Colombo, K. Zeroli, K. Baldé, K. Maussi Martins, A. Petagna, S. Vignato A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, S. Mullen, S. Walukiewicz, G. Gineitis, K. Linetty, C. Adams, Y. Karamoh, A. Salama Squalificati - - Indisponibili L. Caldirola - Altro, D. D'Ambrosio - Strappo muscolare - Rientra il 03-03-2025 , G. Caprari - Strappo muscolare - Rientra il 03-03-2025 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , S. Sensi - Lesione al tendine del ginocchio, M. Pessina - Lesione al tendine del ginocchio, S. Birindelli - Infortunio alla coscia, O. Forson - Altro - Rientra il 03-03-2025 , A. Carboni - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , A. Tamèze - Lesione al polpaccio - Rientra il 03-03-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 10-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-03-2025 , A. Njie - Altro - Rientra il 05-05-2025 Domenica 2 Marzo 2025 ore 15:00 Bologna 4-3-3 Cagliari 4-5-1 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) D. Calabria (14) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) N. Moro (6) T. Pobega (18) D. Ndoye (11) S. Castro (9) R. Orsolini (7) Probabili titolari E. Caprile (25) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) T. Augello (3) N. Zortea (19) M. Adopo (8) A. Makoumbou (29) A. Deiola (14) M. Felici (97) R. Piccoli (91) Riserve N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, L. De Silvestri, M. Erlić, C. Lykogiannis, M. Aebischer, O. El Azzouzi, G. Fabbian, L. Ferguson, N. Cambiaghi, T. Dallinga, B. Domínguez H. Auseklis, A. Sherri, A. Obert, J. Palomino, G. Gaetano, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, N. Viola, F. Coman, L. Pavoletti, Zito Luvumbo Squalificati - - Indisponibili E. Holm - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-03-2025 G. Ciocci - Altro - Rientra il 03-03-2025 , K. Mutandwa - Infortunio al ginocchio Domenica 2 Marzo 2025 ore 15:00 Genoa 4-2-3-1 Empoli 3-1-4-2 Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) M. Bani (13) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) P. Masini (73) M. Frendrup (32) A. Zanoli (59) F. Miretti (23) J. Ekhator (21) A. Pinamonti (19) Probabili titolari M. Silvestri (1) S. Goglichidze (2) M. De Sciglio (22) L. Cacace (13) A. Grassi (5) E. Gyasi (11) G. Pezzella (3) L. Henderson (6) Y. Maleh (93) C. Kouamé (18) S. Esposito (99) Riserve B. Siegrist, D. Sommariva, K. De Winter, A. Matturro, B. Norton-Cuffy, S. Otoa, L. Kassa, R. Malinovskyi, J. Onana, C. Ekuban, M. Cornet, Junior Messias, L. Venturino F. Brancolini, J. Seghetti, D. Vásquez, D. Bembnista, J. Sambia, L. Tosto, J. Bacci, V. Kovalenko, S. Żurkowski, T. Campaniello, L. Colombo, I. Konate Squalificati - - Indisponibili M. Thorsby - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 , Vítinha - Infortunio alla coscia - Rientra il 08-03-2025 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 , N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 03-03-2025 , T. Anjorin - Infortunio alla coscia, J. Fazzini - Infortunio alla coscia, M. Viti - Infortunio al ginocchio - Rientra il 03-03-2025 Domenica 2 Marzo 2025 ore 18:00 Roma 3-4-2-1 Como 4-3-2-1 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) B. Cristante (4) N. Pisilli (61) Angeliño (3) T. Baldanzi (35) M. Soulé (18) E. Shomurodov (14) Probabili titolari J. Butez (30) I. Smolčić (28) E. Goldaniga (5) M. Kempf (2) Álex Valle (41) M. Caqueret (80) M. Perrone (23) L. da Cunha (33) Gabriel Strefezza (7) Assane Diao (38) N. Paz (79) Riserve G. De Marzi, P. Gollini, Saud Abdulhamid, V. Nelsson, D. Rensch, A. Salah-Eddine, Z. Çelik, L. Gourna-Douath, M. Koné, L. Paredes, L. Pellegrini, P. Dybala, S. El Shaarawy Pepe Reina, M. Vigorito, Fellipe Jack, Alberto Moreno, M. Vojvoda, M. Braunöder, Y. Engelhardt, A. Iovine, P. Cutrone, T. Douvikas, A. Fadera, J. Ikoné Squalificati - - Indisponibili A. Dovbyk - Infortunio all'inguine - Rientra il 03-03-2025 Sergi Roberto - Lesione al polpaccio - Rientra il 03-03-2025 , A. Dossena - Strappo muscolare, Iván Azón - Lesione al polpaccio - Rientra il 03-03-2025 Domenica 2 Marzo 2025 ore 20:45 Milan 4-2-3-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari M. Maignan (16) Álex Jiménez (20) M. Thiaw (28) S. Pavlović (31) T. Hernández (19) Y. Musah (80) T. Reijnders (14) C. Pulišić (11) João Félix (79) Rafael Leão (10) S. Giménez (7) Probabili titolari C. Mandas (35) A. Marušić (77) Patric (4) Mario Gila (34) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) T. Noslin (14) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, M. Gabbia, F. Tomori, W. Bondo, Y. Fofana, F. Terracciano, T. Abraham, F. Camarda, S. Chukwueze, R. Sottil A. Furlanetto, I. Provedel, S. Gigot, O. Provstgaard, R. Belahyane, A. Ibrahimović, M. Lazzari, Pedro, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-04-2025 , R. Loftus-Cheek - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 03-03-2025 , Emerson Royal - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 E. Hysaj - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , A. Romagnoli - Infortunio all'inguine, F. Dele-Bashiru - Distorsione alla caviglia - Rientra il 11-03-2025 , V. Castellanos - Infortunio all'inguine - Rientra il 17-03-2025 Lunedì 3 Marzo 2025 ore 20:45 Juventus 4-2-3-1 Hellas Verona 3-4-2-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) T. Weah (22) F. Gatti (4) L. Kelly (6) A. Cambiaso (27) T. Koopmeiners (8) M. Locatelli (5) Francisco Conceição (7) W. McKennie (16) K. Yıldız (10) D. Vlahović (9) Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) N. Valentini (6) D. Faraoni (5) C. Niasse (10) O. Duda (33) J. Tchatchoua (38) Dailon Livramento (14) T. Suslov (31) A. Sarr (9) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, Alberto Costa, J. Rouhi, K. Thuram, N. González, S. Mbangula, R. Kolo Muani F. Magro, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Ghilardi, Y. Okou, D. Oyegoke, T. Slotsager, A. Bernede, G. Kastanos, D. Lazović, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera Squalificati - - Indisponibili A. Milik - Lesione al polpaccio - Rientra il 27-02-2025 , Douglas Luiz - Infortunio alla coscia - Rientra il 10-03-2025 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , N. Savona - Infortunio alla coscia - Rientra il 10-03-2025 S. Serdar - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , C. Tengstedt - Distorsione alla caviglia - Rientra il 04-03-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 04-03-2025

Tutte le partite di questa giornata