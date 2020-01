Napoli, Inter, Var e rigori: Varriale critica, è bufera

Cagliari-Milan, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta: sabato al solito intensissimo per Enrico Varriale. Il calendario del campionato prevedeva tanti scontri importanti per la classifica e il vice direttore di Rai Sport non ha mancato di commentarle su Twitter. Scatenando il solito vespaio di polemiche.

Super Ibra – Si parte dalle lodi di Zlatan Ibrahimovic, trascinatore del ritrovato Milan di Pioli: “9 anni dopo Ibrahimovic torna a segnare in serie A e il Milan torna alla vittoria espugnando il campo di Cagliari alla 4a sconfitta consecutiva. 96 minuti in campo per lo svedese che oltre al gol fa tutto bene confermando di poter ancora essere un riferimento determinante”.

Napoli ko – Ecco invece l’analisi di Lazio-Napoli: “10mo successo consecutivo della Lazio che trova il suo storico record. Ma la partita è pure la fotografia della assurda stagione del Napoli che nella ripresa domina, colpisce l’ennesimo palo con Zielinski e poi regala la vittoria con una paperissima di Ospina“.

Inter-Atalanta, l’intervallo – Al match di Milano Varriale riserva addirittura tre Tweet. Il primo già nel riposo tra primo e secondo tempo: “Grande partita a San Siro con Inter in vantaggio all’intervallo grazie alla solita fantastica giocata di Lukaku e Lautaro. Pesa però un clamoroso rigore negato all’Atalanta. Per la 2a settimana consecutiva disastroso Irrati che, stavolta al Var, commette un grave errore.

Inter-Atalanta, fine gara – Poi al termine della gara: “Fantastica partita a San Siro. Il pari va stretto all’Atalanta, protagonista di un secondo tempo sontuoso in cui colpisce un palo, pareggia con Gosens, sbaglia il rigore con Muriel che si fa ipnotizzare da Handanovic. Inter bene nel 1mo tempo ma in evidente calo nella ripresa”.

Inter-Atalanta, terzo tempo – Quindi l’ultimo post, con invito esplicito ai responsabili arbitrali: “Come già scritto al termine del 1mo tempo il rigore non concesso all’Atalanta è errore clamoroso. Nelle ultime 2 settimane Irrati ha sbagliato molto sia come arbitro in Genoa-Sassuolo che stasera al Var. Cosa aspettano Nicchi e Rizzoli a fermarlo come fatto con altri arbitri?”.

I commenti – Tantissimi i commenti, del resto spesso i messaggi di Varriale innescano vere e proprie bufere social. Molti infieriscono sul Napoli: “Semplicemente stanno regalando le partite alle avversarie della Juve per lo scudetto”, ironizza Pier Paolo. “Sicuramente il Napoli è stato un po’ sfortunato, ma parlare di partita dominata mi sembra troppo: io ho visto una partita da 0-0″, puntualizza Giampiero. “Si può ancora continuare a credere alla cattiva sorte? Queste partite sono farse recitate anche molto male… ce lo spiegheranno in Champions il senso…”, insinua un tifoso partenopeo del Sannio.

E le polemiche – Maggiori polemiche scatenano i messaggi sull‘Inter. “È sicuro che Lautaro non sia stato spinto?”, chiede Claudio a proposito del rigore non concesso agli orobici. “Ha compensato col secondo, il che è ancora peggio”, accusa Valentina. “Rigore di Bastoni INESISTENTE!!!!!! Perché non dire pure questo?!!!!! Vi licenziano?”, insorge Massimo. A fine gara molti sostenitori della Juve avevano accusato Varriale di non aver accennato al mancato rigore pro Atalanta, con risposta piccata del giornalista a un tifoso: “Beota, impari almeno a leggere, visto che ho scritto che era rigore netto”.

SPORTEVAI | 12-01-2020 10:52