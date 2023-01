Napoli-Juve, Allegri risponde a Spalletti: "Si fa per sdrammatizzare"

13-01-2023 20:35

Continua il botta e risposta tra Allegri e Spalletti, diverbio iniziato nel corso delle conferenze stampa della vigilia. Spalletti non ha preso bene un commento di Allegri riguardo a un’eventuale favorita per la vittoria di oggi. Spalletti ha rimandato al mittente e ha alzato i toni in modo abbastanza gratuito, riprendendo ancora ai microfoni di DAZN nel prepartita, sostenendo che è Allegri ad avercela con lui.

Sempre ai microfoni di DAZN, questa è stata la risposta di Allegri:

“Non voglio rispondere a Spalletti anche perché la mia era una battuta. Quando ci sono queste partita c’è molta tensione, è giusto sdrammatizzare perché sarà una serata magica con un pubblico meraviglioso in uno stadio pieno. Stretta di mano regolare con Luciano, siamo conoscenti e c’è grande stima”.